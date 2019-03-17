-Bir konu\u015fmac\u0131n\u0131n \u201cGizli servis masum M\u00fcsl\u00fcmanlar\u0131 takip etmek yerine, neden a\u015f\u0131r\u0131l\u0131k yanl\u0131lar\u0131n\u0131 takip etmiyor\u201d s\u00f6zleri b\u00fcy\u00fck alk\u0131\u015f ald\u0131\n-10\u2019binden fazla Yeni Zelandal\u0131 ba\u015fkent Wellington\u2019da bir araya geldi \nYeni Zelanda (DHA)15 y\u0131ld\u0131r da\u011flarda ta\u015f ar\u0131yor!Kad\u0131k\u00f6y'de t\u0131p bayram\u0131 y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcBing\u00f6l-Karl\u0131ova karayolunda heyelan
Okuyucu Yorumları 0 yorum