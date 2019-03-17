-Bir konuşmacının “Gizli servis masum Müslümanları takip etmek yerine, neden aşırılık yanlılarını takip etmiyor” sözleri büyük alkış aldı

-10’binden fazla Yeni Zelandalı başkent Wellington’da bir araya geldi

Yeni Zelanda (DHA)

