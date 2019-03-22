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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 14:43 | Son Güncelleme

  -  Rusya'da bir Ukrayna vatandaşı, bir lise öğrencisini arkadaşlarına yönelik bombalı katliam yapmaya ikna ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Rusya'da bir Ukrayna vatandaşı, bir lise öğrencisini arkadaşlarına yönelik bombalı katliam yapmaya ikna ettiği iddiasıyla tutuklandı. Ukraynalı yetkililer, tutuklamanın siyasi nedenlere dayandığını öne sürdü.

20 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Pavel Grib, 2017 yılında Belarus'ta kaybolduktan iki hafta sonra, Rus istihbarat servisi FSB, Grib'in Rusya'nın Krasnodar kentinde cezaevinde olduğunu ve 'terörizm' suçundan hakkında dava açıldığını açıklamıştı.

Rusya'nın Rostov-na Donu kentinde askeri mahkeme, bugün görülen duruşmada Grib'i altı yıl hapis cezasına çarptırdı. Grib, 2017 yılında Ukrayna'da bulunduğu sırada internetten yazıştığı bir kız lise öğrencisini şiddet eylemine yöneltmekle suçlanıyor.

Ukraynalı gencin, Rusya'nın Soçi kentinde yaşayan öğrenciyi lise mezuniyet balosunda bombalı saldırı düzenlemesi için ikna ettiği ve internet üzerinden bomba yapımıyla ilgili bilgilendirdiği iddia ediliyor.

Grib'in, internetten yazıştığı genç kızla buluşmak üzere Belarus'ta olduğu sırada yakalandığı ve Rus gizli servisi tarafından Rusya'ya götürüldüğü belirtiliyor.

Mahkemede son sözü sorulan Grib, suçlamaları reddederek, "Tüm Ukraynalı vatanseverlere, esirlikleri boyunca hakikatten şaşmamaları çağrısı yapıyorum" dedi. FSB çalışanları için 'haydut ve katil' diyen Grib, sözlerini "Yaşasın Ukrayna. Yaşasın Ukrayna ulusu" diye bitirdi. Tutuklu gencin, cezaevinde açlık grevi başlattığı bildirildi.

BABASI: "SİYASİ NEDENLERLE TUTUKLANDI"

Pavel Grib'in Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi'nde çalışan babası İgor Grib, oğlunun sosyal medyada siyasi konularla ilgili çok keskin ifadelerde bulunduğunu, bu yüzden Rusya tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Oğlunun ciddi sağlık problemleri olduğunu ve tedavi görmezse hayati tehlikesinin olabileceğini belirten Grib, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

Grib, oğlunun silahlı eylemlerle hiçbir ilgisi olmadığını ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışma bölgesine hiç gitmediğini, Soçi'de yaşayan Ukraynalı genç kızla internette tanıştığını belirtti.

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