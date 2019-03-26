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GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 23:23 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Golan Tepeleri’nin İsrail toprakları olarak kabul etmeye ilişkin mantığından yola çıkarak, Washington’un yarımadadaki gerçek durumun öğrenilmemesi için Kırım’a seyahatlere özellikle engel olduğunu, çünkü bunun ardından otomatik olarak Kırım’ın kabul edilmesinin gerekeceğini bildirdi.  Daha önce Pompeo, ABD’nin Golan Tepeleri’ni İsrail toprakları olarak kabul etme isteğinin Kırım durumu konusunda Washington’un çifte standart uyguladığını göstermediğini açıkladı.  Zaharova ‘Rossiya 1’ TV kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “ABD Dışişleri Bakanı tarafından söylenen mükemmel bir söz var.

Siyamend Kaçmaz, Moskova (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Golan Tepeleri’nin İsrail toprakları olarak kabul etmeye ilişkin mantığından yola çıkarak, Washington’un yarımadadaki gerçek durumun öğrenilmemesi için Kırım’a seyahatlere özellikle engel olduğunu, çünkü bunun ardından otomatik olarak Kırım’ın kabul edilmesinin gerekeceğini bildirdi.

Daha önce Pompeo, ABD’nin Golan Tepeleri’ni İsrail toprakları olarak kabul etme isteğinin Kırım durumu konusunda Washington’un çifte standart uyguladığını göstermediğini açıkladı.

Zaharova ‘Rossiya 1’ TV kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “ABD Dışişleri Bakanı tarafından söylenen mükemmel bir söz var. Artık onların neden Kırım’a kimseyi bırakmadıkları anlaşıldı. Bunun nedeni zaten ortada. İlk olarak, onlar Kırım’a kimseyi göndermiyorlar, yasaklıyorlar, korkutuyorlar, yaptırım listeleri oluşturuyorlar. İkincisi, Kırımlıları da Avrupa’ya almıyorlar. Neden? Çünkü bu gerçekleri ortaya çıkartacak ve bu da Pompeo’nun mantığına göre otomatik olarak yarımadanın kabul edilmesine neden olacak.”

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