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GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

 - Alman basını, yanan araçtan 2 yaşındaki kız kardeşini kurtaran 9 yaşındaki Kenan’ı ‘kahraman’ ilan etti.

Taner Tüzün, Nürnberg (DHA) - Alman basını, yanan araçtan 2 yaşındaki kız kardeşini kurtaran 9 yaşındaki Kenan’ı ‘kahraman’ ilan etti.

Almanya'nın Nürnberg kentinde yanan otomobildeki 2 yaşındaki kız kardeşi Hira Nur Büyükhan'ı araçtan çıkararak hayatını kurtaran, 9 yaşındaki Kenan Büyükhan Alman basınında geniş yer buldu. Medya, Kenan’ı ‘kahraman’ ilan etti.

Edinilen bilgiye anne Salı günü Tuğba Büyükhan (31), 3 çocuğunu da yanına alarak evden çıktı. 6 yaşındaki Azra’yı yuvaya bıraktığı sırada 9 yaşındaki oğlu Kenan Büyükhan ve 2 yaşındaki kızı Hira Nur araçta kaldı. Bu sırada bilinmeyen bir neden ile araçta yangın çıktı. Ön koltukta oturan Kenan hemen araçtan indi ve arka koltukta oturmakta olan kız kardeşi Hira Nur’un kemerini çözerek, kucağına aldı ve onu araçtan çıkardı.

Yangını haber alarak hızla aracın yanına koşan anne Tuğba Büyükhan, iki çocuğunun da dışarıda olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı ve durumu eşi Celil Büyükhan’a da söyledi. Yangında araç kül oldu. Yaşanan olay Alman basınında geniş yer buldu. Kendi canını hiçe sayarak, kız kardeşini kurtarmak için seferber olan Kenan’ı Alman basını ‘kahraman’ ilan etti.

BAŞKONSOLOS KÜL’DEN KENAN’I ‘TELEFON’ SÖZÜ

Olay sonrası aileye geçmiş olsun temennisinde bulunan Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Kenan ve ailesini elçilikte ağırladı. Kenan, olayı sakin bir şekilde anlattı. Anne Tuğba da sadece 4 dakikalığına araçtan uzaklaştığını, geri döndüğünde, çok korktuğunu ama her iki çocuğunun da sağ olduğunu görünce çok mutlu olduğunu söyledi. Aileyi makamında ağırlayan Başkonsolos Yavuz Kül, kahraman çocuk Kenan Büyükhan’a bir cep telefonu sözü verdi. Kenan hediyesini 23 Nisan kutlamaları sırasında alacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Başkonsolos Yavuz Kül, aileyi teselli ediyor
Anne Tuğba olayı anlatıyor
Kahraman Kenan kardeşini nasıl kurtardığını anlatıyor
Yanan araç

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