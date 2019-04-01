Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Almanya'da düşen uçakta bulunan 3 kişi ile, polis aracının çarptığı otomobildeki 2 kişinin cenazeleri adli tıp kurumana götürüldü.

Güney Hessen Emniyeti Sözcüsü Bernd Hochstaedter, Frankfurt şehrine bağlı Egelsbach’de düşen küçük uçağın enkazından çıkarılan 3 cenazenin otopsi için adli tıpa gönderildiğini söyledi.

Hochstaedter, yaptığı açıklamada, Epic LT tipi küçük uçağın kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleriyle ilgili henüz bir şey söyleyemeyeceğini; adli tıpta yapılacak otopsiden sonra bunun mümkün olabileceğini söyledi.

Hochstaedter, uçak kazasından sonra olay yerine giden polis aracının, karşı yönden gelen bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 3 polisin yaralanıp, sivil araçtaki iki kişinin de hayatını kaybettiğini; bu kazada ölenlerin cenazelerinin de otopsi için adli tıpa gönderildiğini söyledi. Hochstaedter, yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

RUSYA'NIN EN ZENGİN KADINLARINDAN BİRİ DE DÜŞEN UÇAKTAYDI

Rus basını, düşen uçakta Rus havayolu şirketi S7’nin ortağı Natalya Fileva’nın babası ile birlikte bulunduğunu yazdı. S7 basın dairesinden yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 tarihinde Epic-LT özel uçağının Frankfurt Egelsbach Havalimanı'na inişe geçtiği sırada meydana gelen kazada S7 ortaklarından 55 yaşındaki Natalya Valeryevna Fileva hayatını kaybetti. Trajedi ile ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor" denildi.

Fileva, Forbes dergisinin 2018 yılında yayınladığı 'Rusya'nın en zengin kadınları' listesinde 4. sırada yer almıştı.

