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DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:51 | Son Güncelleme

St.

Siyamend Kaçmaz, Moskova (DHA) - St. Petersburg kentinde bulunan Mojayskiy Askeri Uzay Akademisi’nde patlama meydana geldi.

Ria Novosti ajansı, bölgenin askeri yetkilisine dayandırarak verdiği haberinde, patlamada 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ön verilere göre, ikinci kattaki eğitim sınıfında bir mayının patladığı düşünülüyor. Olay sonucunda birinci ve ikinci katlar arasındaki merdivenin çöktüğü ve yaklaşık 20 kişinin mahsur kaldığı açıklandı.

Binanın diğer alanlarından öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Akademi dışından görüntü

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