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GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 22:47 | Son Güncelleme

  Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda en fazla oyu alan ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, rakibi Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun canlı yayında tartışma teklifine çektiği videoyla yanıt verdi.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda en fazla oyu alan ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, rakibi Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun canlı yayında tartışma teklifine çektiği videoyla yanıt verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 21 Nisan’da yapılacak ikinci tur seçimlerde rakibi olan komedyen Vladimir Zelenskiy’e canlı yayında karşısına çıkması için çağrıda bulundu.

Teklifi kabul eden Zelenskiy, çektiği videoda Poroşenko’ya adeta meydan okudu. Seçimin ikinci turu öncesinde, Kiev’deki 70 bin kişilik Olimpiyat Stadı’nda halkın huzurunda tartışmayı teklif eden Zelenskiy, “Petro Poroşenko’ya sesleniyorum. Beni canlı yayına çağırdınız. Kaçacağımı, geri duracağımı, saklanacağımı hayal ettiniz. Hayır. Ben, sizin 2014 yılındaki haliniz değilim. Bu daveti kabul ediyorum” dedi.

Halkın huzurunda tartışmak için şartlarını öne süren ünlü komedyen, “Sizi burada, Olimpiyat Stadı’nda bekliyorum. Tartışma tüm Ukrayna halkının önünde olacak. Tüm kanallar bu tartışmayı canlı yayında ekrana getirebilir. Adaylar sağlık kontrolünden geçmeli, halka alkolik olmadıklarını, uyuşturucu bağımlısı olmadıklarını göstermeli. Ülkenin sağlıklı bir devlet başkanına ihtiyacı var” diye konuştu.

“KREMLİN’İN KUKLASI DEĞİL, BAŞKAN ADAYIYIM”

Poroşenko’nun kendisini ‘Kremlin’in kuklası’ olarak nitelendirmesine de yanıt veren Zelenskiy, “Bana saygı duymalısınız ve tartışmanın Kremlin’in ya da Kolomoyskiy’nin (Ukraynalı milyarder) ‘kuklası’ ile değil, palyaço ile değil, Ukrayna Devlet Başkanı adayı Vladimir Zelenskiy ile olacağını halka söylemelisiniz. 24 saatiniz var. Düşünün” dedi.

Ukrayna’da geçen pazar günü yapılan ilk tur devlet başkanlığı seçimlerinde Zelenskiy yüzde 30,2, Poroşenko yüzde 15,9 oy ile ikinci tura kaldı. İki aday 21 Nisan’da seçimlerin ikinci turunda kozlarını paylaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zelenskiy'nin, Poroşenko'yu Kiev Olimpiyat Stadı'nda tartışmaya çağırdığı görüntüsü

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