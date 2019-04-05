-AB Rekabet Kontrol Komisyonu: VW, Daimler ve BMW rekabet kurallarını ihlal etti.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Alman Otomobil devleri BMW, Volkswagen ve Daimler’in kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşma ile temiz emisyon sistemi teknolojisinde ‘gelişmeyi’ önledikleri ortaya çıktı. Avrupa Birliği Rekabet Denetleme Komisyonu, iki yıl önce başlattığı soruşturmayı tamamlayıp sonucunu açıkladı.

Alman gazetelerinin internet sayfalarında ve televizyon kanallarındaki, AB Komisyon Kararı ile ilgili haberlerde, “BMW, VW ve Daimler’i milyarlarca ceza bekliyor’’ başlığı kullanıldı. Tagesschau24 haber kanalında, “Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu, Alman otomobil şirketleri BMW, VW ve Daimler ile ilgili uzun zamandır yaptığı ‘gizli rekabet anlaşması’ soruşturmasını tamamladı. Soruşturma kararına göre, adı geçen otomobil üreticilerini milyarlarca ceza bekliyor’’ denildi.

GELİŞME ALMAN BASININDA BU ŞEKİLDE YER ALDI

Alman otomobil devleri BMW, Daimler ve VW, AB Komisyonu tarafından aralarında ‘gizli anlaşarak’ benzinli ve dizel araçlara yönelik temiz emisyon teknolojileri geliştirilmesini engellemek ile suçlanıyordu.