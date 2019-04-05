HABER

DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:12 | Son Güncelleme

-AB Rekabet Kontrol Komisyonu: VW, Daimler ve BMW rekabet kurallarını ihlal etti.

-AB Rekabet Kontrol Komisyonu: VW, Daimler ve BMW rekabet kurallarını ihlal etti.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Alman Otomobil devleri BMW, Volkswagen ve Daimler’in kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşma ile temiz emisyon sistemi teknolojisinde ‘gelişmeyi’ önledikleri ortaya çıktı. Avrupa Birliği Rekabet Denetleme Komisyonu, iki yıl önce başlattığı soruşturmayı tamamlayıp sonucunu açıkladı.

Alman gazetelerinin internet sayfalarında ve televizyon kanallarındaki, AB Komisyon Kararı ile ilgili haberlerde, “BMW, VW ve Daimler’i milyarlarca ceza bekliyor’’ başlığı kullanıldı. Tagesschau24 haber kanalında, “Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu, Alman otomobil şirketleri BMW, VW ve Daimler ile ilgili uzun zamandır yaptığı ‘gizli rekabet anlaşması’ soruşturmasını tamamladı. Soruşturma kararına göre, adı geçen otomobil üreticilerini milyarlarca ceza bekliyor’’ denildi.

GELİŞME ALMAN BASININDA BU ŞEKİLDE YER ALDI

Alman otomobil devleri BMW, Daimler ve VW, AB Komisyonu tarafından aralarında ‘gizli anlaşarak’ benzinli ve dizel araçlara yönelik temiz emisyon teknolojileri geliştirilmesini engellemek ile suçlanıyordu.

Bild gazetesindeki haberde, ‘Gözler otomobil şirketlerinin, AB Komisyon kararına verecekleri cevaplarda’ denilirken, 2017’de başlatılan usul araştırmalarını 2018 yılında köklü bir araştırmaya dönüştüğü; ortaya çıkan sonucun da ‘vahim’ olduğu belirtildi.

Focus haber dergisi, “Komisyon kararını açıkladı: BMW, Daimler ve VW gizli anlaşma yaparak kanunları ihlal etti’’ başlığıyla gelişmeyi duyurdu.

Funke medya grubu yayın organlarında AB Komisyon kararı, “AB Rekabet Kontrol Komisyonu kararına göre, BMW, Daimler ve VW, kural ve kanunlara aykırı davranıp, gizli anlaşma yapmış’’ haber başlığıyla verildi.

Devlet televizyon kanallarından ZDF’in son dakika gelişmesi olarak izleyicilerine aktardığı haberde AB, BMW, Daimler ve Volkswagen’in ‘gizli anlaşma’ yaptıklarına değindi ve sert eleştirilerde bulundu. “Şirketlere milyarlarca ceza bekleniyor’’ denildi.

Alman sanayi dünyası için çok önemli bir gelişme olarak değerlendirilen AB Rekabet Komisyon kararı, Sprienger Medya Grubu yayın organlarının haberlerinde, “AB, kararını verdi: Otomobil üretici şirketleri VW, Daimler ve BMW’yi rekabette usulsüzlükler yüzünden can yakacak yüklü cezalar bekliyor’’ ifadeleri kullanıldı.

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Mudanya’da bağımlılıkla mücadeleMudanya’da bağımlılıkla mücadele
Bingöl'de AK Parti'li Arıkan göreve başladıBingöl'de AK Parti'li Arıkan göreve başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

CHP'den flaş açıklama! İşte İstanbul'daki son durum...

CHP'den flaş açıklama! İşte İstanbul'daki son durum...

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.