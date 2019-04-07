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GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 11:36 | Son Güncelleme

İngiltere kraliyet ailesinin veliaht prenslerinden Sussex Dükü Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan ve altı aylık hamile olan Meghan Markle, Kraliçe'nin dünyaca ünlü doğum uzmanlarını reddetti.

Aynur Tattersall /Londra (DHA) İngiltere kraliyet ailesinin veliaht prenslerinden Sussex Dükü Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan ve altı aylık hamile olan Meghan Markle, Kraliçe'nin dünyaca ünlü doğum uzmanlarını reddetti. Sussex Düşesi, ilk çocuğunun doğumunu kendisinin seçtiği bir kadın doğum uzmanının gerçekleştireceğini açıkladı.

Mail on Sunday gazetesinin ''Meghan Kraliçe'nin Doktorlarını Beğenmedi'' başlığıyla manşetten verdiği haberde, altı aylık hamile olan 37 yaşındaki Sussex Düşesi, ilk bebeğinin doğumuna Kraliçe Elizabeth'in kadın doğum uzmanlarının girmesini istemediği belirtildi. Markle, doğumu kendisinin seçtiği bir kadın doğum uzmanı ve ekibinin gerçekleştirmesini istediği belirtildi.

Kraliyet doktorlarından Jinekolog Alan Farthing ve Guy Thorpe-Beestone'un riskli doğumlar konusunda uzman olduğu belirtilen haberde, Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın üç çocuğunun doğumunu gerçekleştirmelerine rağmen Sussex Düşesi'nin doğumunda görevlendirilmedikleri kaydedildi.

KRALİYET AİLESİ'NDE GELİNLER KAVGASI

İngiliz basını ayrıca İngiliz Kraliyet Ailesi'nin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle arasındaki suların bir türlü durulmadığına dikkati çekiyor.

Prens William'ın eşi Kate Middleton ve Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın arasının açık olduğu iddia edilirken, iki eltinin arasındaki sorunlar, Meghan Markle ve Prens Harry'nin saraydan taşınmasına neden olduğu ifade ediliyor. Dünyanın en ünlü eltilerinin arasındaki ilişkinin neden böyle olduğu ve kavganın nedeni ise hala bilinmiyor.

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