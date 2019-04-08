Ali Can ZERAY-Sevda DÜKKANCI/EDİRNE, SOFYA(Bulgaristan),(DHA) - TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinden sosyal medyada 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla paylaşımlar yapan grup tarafından örgütlenen düzensiz göçmenler, 'Türkiye sınır kapılarını açacak' söylentileri ile toplanıp Yunanistan' a toplu halde yürüyerek geçmek için Edirne'ye akın etti. Son 4 günde kente gelen 1955 göçmen yakalandı. Göçmen akını üzerine Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bakanlarıyla acil toplantı yaparak, sınırdaki önlemleri en üst seviyeye çıkarılması talimatı verip, bölgeye asker gönderildiğini söyledi. Türkiye'de yaşayan çoğunluğu Afganistan ve İranlı kaçak göçmenler, sosyal medyada 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla açılan hesaplardan, Türkiye'nin sınır kapılarına açacağını ve Yunanistan ile Bulgaristan'a geçiş yapacaklarını belirterek, Edirne'de toplanma çağrıları yaptı. Çağrılar üzerine göçmenler son 4 gündür Edirne'ye akın akın gelmeye başladı. Edirne'de Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentin giriş noktaları ve otogarda yoğun önlemler aldı. 4 günde Edirne'ye gelen 1955 göçmen yakalandı. Göçmenlerin 1100'ü Edirne kent merkezinde diğer 855 göçmen ise Yunanistan ve Bulgaristan sınırında jandarma ve hudut askerler tarafından yakalandı.

BULGARİSTAN ALARMA GEÇTİ Bulgaristan da olası göçmen akınına karşı Türkiye sınırındaki önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Yunanistan'dan da göçmenlerin toplu halde hareket etmesi üzerine, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bugün İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karaçanov ile sınır polis yöneticileriyle acil bir toplantı düzenledi. Savunma Bakanı Karaçanov, olası mülteci akınını karşı ordunun hazır olduğunu açıkladı. Başbakan Borisov, Avrupa'da mülteci göçün yüzde 95 azaldığı ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine yakın bir dönemde ortaya çıktığını belirterek, "Yasa dışı göçün Balkan yolunu kestik. Türkiye ile sınırı iyi koruyoruz, sığınmacı anlaşması iyi çalışıyor, fakat Yunanistan ile problemler sürüyor. Selanik Bulgaristan'a çok yakın ve tedbirleri artırmalıyız" dedi. Borisov, sınır bölgesine Bulgar jandarma güçlerini gönderdiklerini, silah ve asker yığdıklarını ifade ederek, olası göçmen dalgasının sınırdan ülkeye yayılmasını önlemek için seferber olacaklarını kaydetti. Borisov, ülkedeki mülteci kamplarının kontrol edilmesini, güvenlik ve sınır birimlerinin durumla ilgili acil bilgi vermesini ve ihtiyaç halinde Yunan sınırına özel kuvvetler gönderilmesi talimatını verdi.