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DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 16:23 | Son Güncelleme

ABD’de bir motosiklet sürücüsü, otoyolda tek teker üzerinde ilerleyen arkadaşını izlerken, emniyet şeridindeki motosiklete çarparak takla attı.

ABD (DHA) - ABD’de bir motosiklet sürücüsü, otoyolda tek teker üzerinde ilerleyen arkadaşını izlerken, emniyet şeridindeki motosiklete çarparak takla attı.

ABD’de bir grup motosiklet tutkunu, toplu halde otobanda seyrederken, bir motosiklet sürücüsü aracın ön tekerini kaldırarak yolda tek tek üzerinde ilerlemeye başladı. Bu tehlikeli sürüşü emniyet şeridinde seyir halindeyken merak içinde izleyerek ilerleyen bir başka sürücü ise, yine emniyet şeridinde park halindeki bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada takla atan sürücünün kaskı çıktı ve sürücü hızla yere düştü. Arkadan gelen diğer motosikletleri fark eden sürücü kendini demir bariyerlerin yanına doğru attığı anda bir motosiklet sürücüsü de yerdeki motosikletlere çarparak kaza yaptı.

Motosiklet sürücülerinin hafif yaralı olarak kurtulduğu kaza, gruptaki diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü
Onu, emniyet şeridinde ilerlerken izleyen sürücünün kaza yapması (farklı açılardan)
Diğer motosikletlinin zincirleme kaza yapması

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