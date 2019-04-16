Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaleti İstatistik Dairesi'nin açıkladığı son rakamlarına göre, eyalette yaşayan göçmen kökenli en büyük grubu Türkler oluşturuyor.

Köln’ün demografik yapısıyla ilgili "Rakamlar yalan söylemez. Köln’de yabancılar gerçeği" başlıklı haberini okuyucularıyla paylaşan Express gazetesinde, "Şehrimiz artık uluslararası çok renkli bir metropol" denildi. 2019 başlangıcı itibariyle Köln’de 231 bin 280 göçmenin yaşadığı belirtilen Express’in haberinde, bu sayının geçen yıla oranla bin 255 kişi azaldığına dikkat çekildi. "Milyonluk şehir Köln’de yaşayan her dört kişiden biri Alman pasaportu, kimliği olmayan göçmen asıllı" denilen haberde, Eyalet İstatistik Dairesi Yabancılar Kayıt Merkezi rakamlarına göre Köln’de yaşayan Türklerin, diğer milliyetler arasından 56 bin 820 kişiyle liste başında yer aldığı belirtildi.

Köln’de yaşayan göçmenlerle ilgili resmi rakamlara göre, liste başı Köln’de yaşayan Türkleri 21 bin 065’lik nüfusuyla İtalyanlar ile 11 bin 130 kişiyle de Polonyalılar takip ediyor. Köln’de Iraklı sayısı 9 bin 630, Suriyeli sayısı 7 bin 840 ve Bulgar sayısı 7 bin 810. Asya’dan gelip Köln’de yaşayanların sayısının 43 bin 485 olduğu belirtilen haberde, şehirdeki 166 bin 925 kişi olan göçmenlerin yüzde 72’sinin Avrupa’dan gelenler olduğu hatırlatıldı.