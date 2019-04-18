Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - 2019 yılına ilişkin 'Basın Özgürlüğü Raporu'nu açıklayan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (ROG), geçen yılın Avrupa’daki gazeteciler için iyi bir çalışma yılı olmadığına dikkat çekti.

Alman basınında, ‘Avrupa’da basın özgürlüğü durumu kötüleşti’ başlıklarıyla yer alan haberlerde, 180 ülkede basın özgürlüğü ve çalışma şartları sıralamasında, Almanya’nın 13. sırada olduğu belirtilirken; gazetecilerin Avrupa’da en rahat ve özgür çalışabildikleri ülkelerin İsveç, Finlandiya ve Norveç olduğu vurgulandı.

Die Welt gazetesinde yer alan haberde, “Basın mensuplarına duyulan nefretin şiddete dönüşmesi, tedbir alınması gereken bir gelişme. Medyacıların, her türlü korku ve endişeden uzak çalışabilmeleri gerekirken, bu şekilde çalışabildikleri ülkelerin her geçen gün azalması endişe verici” ifadelerine yer verildi.

“MEDYAYA SANSÜR VE BASKI KABUL EDİLEMEZ”

Tagesschau24 haber kanalına, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün son raporuyla ilgili konuşan ROG Almanya Müdürü Christian Mihr, raporun detaylarıyla ilgili açıklamalarında, “Avrupa Birliği sınırları içinde Bulgaristan, Slovakya ve Malta’da meslektaşlarım ciddi şekilde sindirme, tehdit ve sansürlerle karşı karşıya. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.