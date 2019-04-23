Kuzey İrlanda (DHA) - Kuzey İrlanda polis yetkilileri, 29 yaşındaki gazeteci Lyra McKee'nin Londonderry kentindeki protestoları takip ettiği sırada öldürülmesiyle ilgili 57 yaşında bir kadını gözaltına aldığını duyururken; Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) örgütü ise gazetecinin ölümünden sorumlu olduğunu kabul edip, gazetecinin ailesinden özür diledi.

57 YAŞINDAKİ KADIN GÖZALTINDA

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI) twitter hesabından yaptığı açıklamada, Londonderrry kentindeki protestoları takip ettiği sırada polise yönelik gerçekleştirilen ‘terör’ saldırısı sonrası Lyra McKee isimli gazetecinin öldürülmesiyle ilgili olarak 57 yaşında bir kadını ‘terör faaliyeti’ kapsamında gözaltına aldığını duyurdu.

Öte yandan yerel medya, ‘Yeni IRA’nın, 29 yaşındaki gazetecinin ‘düşman güçlerinin yanındayken’ vurulduğunu belirterek, olayın sorumluluğunu üstlendiklerini ve gazetecinin ailesinden özür dilediklerini aktardı.

Ayrıca haberde, daha önce gözaltına alınan iki kişinin de serbest bırakıldığı bilgisi yer aldı.