HABER

DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 18:30 | Son Güncelleme

  - Almanya'da öğrenciler, paskalya tatilinde olmalarına rağmen ‘Gelecek için Cuma Yürüyüşleri’ adını verdikleri çevre kirliliği ve iklim değişikliği protestolarını sürdürdü.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Almanya'da öğrenciler, paskalya tatilinde olmalarına rağmen ‘Gelecek için Cuma Yürüyüşleri’ adını verdikleri çevre kirliliği ve iklim değişikliği protestolarını sürdürdü.

Başlıca Dortmund, Hagen, Köln, Essen, Bonn, Krefeld, Münster, Kleve ve Castrop-Rauxel gibi şehirlerdeki etkinliklerden izleyicilerine görüntüler aktaran haber kanallarından N-TV'de, "Öğrenciler tatile rağmen çevre eylemleri için sokaklardaydı" başlığı kullanıldı.

İsveçli 16 yaşındaki Greta Thunberg'in başlattığı ve yaklaşık 3 aydır devam eden 'Gelecek için Cuma Yürüyüşleri', Almanya'da her geçen gün daha da büyüyor.

PARTNER'Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!''Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!'
Ankara'da mülteci çocuklar 23 Nisan'ı kutladıAnkara'da mülteci çocuklar 23 Nisan'ı kutladı
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehitMSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Yakıt depolarında patlamaya karşı yerli önlem

Yakıt depolarında patlamaya karşı yerli önlem

YSK'dan yeni ara karar

YSK'dan yeni ara karar

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polatlı Topçu ve Füze Okulundaki kazada 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

İşte Türkiye'nin kadın pilotları

Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Son dakika! Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

AK Partili Recep Özel'in iddiası gündem yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

İddialar olay yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.