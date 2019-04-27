HABER

DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 10:15 | Son Güncelleme

  Washington, D.C.

ABD (DHA) - Washington, D.C. merkezli bir Amerikan analitik ve danışmanlık şirketi Gallup’un 150 bin kişi ile yaptığı mülakat sonucu yayınladığı rapora göre, dünyada insanlar daha sinirli, stresli ve endişeli oluyor.

Gallup 2019 Küresel Duygular Raporu’nun mülakat soruları, katılımcıların bir gün öncesinde nasıl hissettiklerine dayanıyor. Katılımcıların günlük yaşamlarına ışık tutmak için, “Dün gülümsediniz ya da kahkaha attınız mı?”, “İlgi çekici ya da sıra dışı bir şey öğrendiniz mi?”, “Dün yeteri kadar dinlendiniz mi?” gibi soruların sorulduğu raporun sonuçlarına göre; insanlar her geçen gün daha sinirli, stresli ve endişeli hale geliyor.

Gallup şirketinin resmi sitesinde paylaştığı bilgilerde, raporun 140 farklı ülkeden 150 bin kişinin katılımı ile sonuçlandığı belirtildi.

POZİTİF VE NEGATİF ÜLKELER ORTAYA ÇIKTI

Katılımcıların pozitif ve negatif yanıtlarının ayrı ayrı değerlendirildiği raporda, 150 bin katılımcının yüzde 71’i mülakattan bir gün öncesinde keyifli bir gün geçirdiklerini belirtirken; yüzde 39’luk bir kısmı endişeli ve yüzde 35’i stresli olduklarını belirtti.

Raporda, günleri mutlu geçen katılımcıların bulunduğu ilk 5 ülke; Paraguay, Panama, Guatemala, Meksika, El Salvador olduğu belirtilirken; günleri mutsuz geçen katılımcıların bulunduğu 5 ülke ise Çad, Nijer, Sierra Leone, Irak ve İran oldu.

Puanlamaların da yer aldığı raporda, ABD 39’uncu, İngiltere 46’ıncı, Hindistan 93’üncü sırada yer alırken 50 indeks puanı alan Türkiye ise mutsuz ülkeler arasında kaldı.

PARTNERCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorularCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular
Esenyurt'ta 'tek teker' kazası: Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtıEsenyurt'ta 'tek teker' kazası: Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı
Kazada ölen Tuğba’nın eşi: Gözüme uyku girmiyorKazada ölen Tuğba’nın eşi: Gözüme uyku girmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Trump duyurdu! ABD, BM Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekiliyor

Trump duyurdu! ABD, BM Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekiliyor

Erotik sahnelerle ilgili ilginç bilgi! Kadın oyuncular...

Erotik sahnelerle ilgili ilginç bilgi! Kadın oyuncular...

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Ankara'da dev operasyon! Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Ankara'da operasyon! Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Romanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurdu

Romanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurdu

Dışişleri Bakanlığı: Portekiz Parlamentosu’nun açıklamasını reddediyoruz!

Çok sert tepki: Açıklamayı reddediyoruz!

Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

Denizli'de tekstil fabrikasında yangın

Denizli'de tekstil fabrikasında yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.