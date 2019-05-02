Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Freiburg Üniversitesi’nin, Almanya’daki kiliselerin üye sayılarının seyriyle ilgili yaptığı bir araştırmada, 44 milyon 800 bin olan üye sayısının yarı yarıya azalarak, 22 milyon 700 bine düşeceği belirtildi.

Alman medyasında, “Kilise üyelerinin sayısı, 2060’a kadar yarıya düşecek” başlığıyla geçilen son dakika haberlerinde, bu gelişmenin toplumsal demografik yapı değişikliğiyle alakalı olduğu kaydedildi.

Tagesschau24 haber kanalına değerlendirmelerde bulunan uzmanlardan Ulrich Pick‚ “Ülkenin en büyük işvereni durumunda olan kiliseler, bu üye kaybından dolayı yaşanacak mali daralmanın sonucunda birçok çalışanıyla yollarını ayırmak durumunda kalacaktır. İnsanların işsiz kalmaması için şimdiden gerekli köklü çözümler için adımlar atılmalıdır‘‘ dedi.

“YENİ ÜYELER KAZANMAK MÜMKÜN”

Freiburg Üniversitesi bünyesinde bulunan, Nesiller Anlaşması Araştırma Merkezi (FZG) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan Katolik ve Protestan Kiliseleri yetkilileri, ortaya çıkan sonuçların kendilerine ‘yeniden üye kazanma mesajı’ olduğunu belirtti. Merkur gazetesi internet sayfasında, Almanya Başpiskoposları (EKD) Başkanı Kardinal Reinhard Marx, “Sonuçlara bakıp panik yapmaya gerek yok. Buradan bize çıkan mesaj; yeni bir misyonerlik hamlesi mesajıdır” dedi. Aynı gazete haberinde, Almanya Protestan Kiliseler Birliği Başkanı Heinrich Bedford-Strohm, “Kilise üyelerimizin sayısının azalmasına karşı bir şey yapmak mümkün değil. Ancak yeni üyeler kazanmak mümkün” değerlendirmesinde bulundu.