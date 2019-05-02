HABER

DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 18:31 | Son Güncelleme

Freiburg Üniversitesi’nin, Almanya’daki kiliselerin üye sayılarının seyriyle ilgili yaptığı bir araştırmada, 44 milyon 800 bin olan üye sayısının yarı yarıya azalarak, 22 milyon 700 bine düşeceği belirtildi.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Freiburg Üniversitesi’nin, Almanya’daki kiliselerin üye sayılarının seyriyle ilgili yaptığı bir araştırmada, 44 milyon 800 bin olan üye sayısının yarı yarıya azalarak, 22 milyon 700 bine düşeceği belirtildi.

Alman medyasında, “Kilise üyelerinin sayısı, 2060’a kadar yarıya düşecek” başlığıyla geçilen son dakika haberlerinde, bu gelişmenin toplumsal demografik yapı değişikliğiyle alakalı olduğu kaydedildi.

Tagesschau24 haber kanalına değerlendirmelerde bulunan uzmanlardan Ulrich Pick‚ “Ülkenin en büyük işvereni durumunda olan kiliseler, bu üye kaybından dolayı yaşanacak mali daralmanın sonucunda birçok çalışanıyla yollarını ayırmak durumunda kalacaktır. İnsanların işsiz kalmaması için şimdiden gerekli köklü çözümler için adımlar atılmalıdır‘‘ dedi.

“YENİ ÜYELER KAZANMAK MÜMKÜN”

Freiburg Üniversitesi bünyesinde bulunan, Nesiller Anlaşması Araştırma Merkezi (FZG) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan Katolik ve Protestan Kiliseleri yetkilileri, ortaya çıkan sonuçların kendilerine ‘yeniden üye kazanma mesajı’ olduğunu belirtti. Merkur gazetesi internet sayfasında, Almanya Başpiskoposları (EKD) Başkanı Kardinal Reinhard Marx, “Sonuçlara bakıp panik yapmaya gerek yok. Buradan bize çıkan mesaj; yeni bir misyonerlik hamlesi mesajıdır” dedi. Aynı gazete haberinde, Almanya Protestan Kiliseler Birliği Başkanı Heinrich Bedford-Strohm, “Kilise üyelerimizin sayısının azalmasına karşı bir şey yapmak mümkün değil. Ancak yeni üyeler kazanmak mümkün” değerlendirmesinde bulundu.

Freiburg Üniversitesi’nin araştırma sonuçlarını, ’Kiliselerde üyelerinin yarı yarıya düşme endişesi’ başlığıyla veren Die Welt gazetesinin yaptığı haberde, bu gelişmenin sebebinin üyelerin ayrılması ve yenilerinin gelmemesi olarak belirtildi.

“ŞAŞIRILACAK BİR SONUÇ DEĞİL”

Almanya Katolik Kilisesi Haber Ajansı’nda (KNA) araştırma sonuçlarıyla ilgili yapılan değerlendirmede, “Tahmin edilen beklenilen bir sonuçtu. Şaşırılacak bir sonuç çıkmadı” denilmesi dikkat çekti. KNA haberinde, her iki kilise üye sayısının 2035’te on milyon azalarak 34 milyon 800 bine; 2060’da da 22 milyon 700 bine düşeceği açıkladı. Araştırma grubu başkanı Prof. Bernd Raffelhüschen, “Sonuçların kiliselere verdiği mesaj; üyelikten ayrılmalara karşı yeni stratejiler geliştirmek ve yeni üyeler kazanmak için de sırtını kiliselere dönmüş iyi kazanca sahip ekonomik üst tabakaya daha fazla ulaşmanın yollarını aramak” dedi.

Bağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdıBağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdı
Karlıova’da sağanak etkili oldu, yollar göle döndüKarlıova’da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandıKüçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Son dakika: KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

İstanbul Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismarı öven kadın gözaltına alındı

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.