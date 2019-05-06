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DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:40 | Son Güncelleme

Çin’de bir kadın, ev arkadaşının evde bulunmadığı sırada kedisine işkence etti.

Çin (DHA) - Çin’de bir kadın, ev arkadaşının evde bulunmadığı sırada kedisine işkence etti. Kedi sahibi durumu fark ederek görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca, işkenceci ev arkadaşı büyük tepki aldı.

Olay, Çin’in Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde meydana geldi. Kedinin sahibi tarafından eve kurulan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadının; ev arkadaşının kedisini yerde iterek sürüklediği, tekme attığı görülüyor. Ayrıca, kadının, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen peşinden kovaladığı görülüyor.

Kedisinin maruz kaldığı bu durumu kamera kayıtlarını izleyince öğrenen kedi sahibi kadın ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kediye işkence eden Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisi ve teknoloji firması ‘Tencent’ stajeri olduğu belirtilen kadın, sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepki aldı.

Tencent firması ise olay sonrası yaptığı açıklamada, konunun takip edildiği ve olayın doğrulanması halinde söz konusu stajerle ilgili ilişiklerini keseceklerini ve stajerin psikolojik yardım aldığından emin olacaklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Kadının kediyi iterek yerde sürüklemesi

-Kuyruğundan tutup yukarı kaldırması ve uzun süre bırakmaması

-Kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen, kadının peşinden kovalaması

-Kadının kediye sert tekme atması

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