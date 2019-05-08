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GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını söyledi.

İran (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını söyledi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümünde devlet televizyonunda canlı yayında konuşan Ruhani, nükleer anlaşmanın taraflarına petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri; İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler almaları için 60 gün süre verdiğini söyledi.

İran devlet televizyonu, Tahran hükümetinin, İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya Büyükelçiliklerini nükleer faaliyetlere tekrar başlayacağı konusunda bilgi verdiğini duyurdu.

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