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GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

İran, ABD'nin tek taraflı İran Nükleer Anlaşması'ndan ayrılmasına ve uygulanan yaptırımlara tepki olarak söz konusu anlaşmadaki bazı yükümlülüklerini bundan sonra yerine getirmeyeceğini bildirdi.

Tahran,(DHA)- İran, ABD'nin tek taraflı İran Nükleer Anlaşması'ndan ayrılmasına ve uygulanan yaptırımlara tepki olarak söz konusu anlaşmadaki bazı yükümlülüklerini bundan sonra yerine getirmeyeceğini bildirdi.

İran, anlaşmaya taraf olan Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya ve Çin'e birer mektup göndererek buna resmen bu ülkelere bildirdi.

Bakanlar Kurulu’nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın anlaşma kapsamında yer alan zenginleştirilmiş uranyum ve ağır su stokunu ülke dışına çıkarılması yükümlülüklerini bundan sonra yerine getirmeyeceğini söyledi.

Anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre tanıdıklarını söyleyen Ruhani, bu süre sonunda İran'a yönelik başta petrol ve bankacılık alanında uygulanan yaptırımlarının kalkmamasına yönelik adım atılmaması durumunda ikinci aşamaya geçeceklerini belirtti.

Ruhani, ikinci aşamada uranyum zenginleştirme için belirtilen 3,67 düzeyine bağlı kalmayacaklarını ve ayrıca Arak kentindeki Ağır Su Reaktörü faaliyetlerini yeniden başlatacaklarını söyledi.

Ruhani, konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşınması veya İran'a yeni yaptırımlar uygulaması halinde buna çok sert karşılık vereceklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ruhani’nin konuşması
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