Sefa KARAHASAN, LEFKO\u015eA (DHA)- KKTC'DE Demokrat Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 olan Serdar Denkta\u015f, Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revinden istifa etti.\nDenkta\u015f\u2019\u0131n, istifas\u0131n\u0131 yaz\u0131l\u0131 olarak Ba\u015fbakan Tufan Erh\u00fcrman\u2019a sundu\u011fu \u00f6\u011frenildi. D\u00fcnyalar\u0131 tamamen dijital olan bir nesli nas\u0131l koruyabiliriz?Foto\u011fraflar \/\/ Kuzey Marmara Otoyolunda TIR devrildiBal\u0131kesir'de karaya uyu\u015fturucu madde vuruyor
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