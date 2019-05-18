Mehmet AKTARAN, KUDÜS (DHA) - Filistinliler, Cuma namazı için dün de Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya akın etti. Batı Şeria’daki Filistinlilerin bir kısmı, Cuma günleri türlü eziyetlerin ardından Kudüs’e girebiliyor. Cuma namazı için sabahın erken saatlerde yollara dökülen Filistinlilerin, Ramallah ile Kudüs arasındaki Kalendiya kontrol noktasından Mescid’i Aksa’ya kadar olan yolculuğunu DHA muhabiri adım adım izledi. Diğer günlerde sadece izin belgesine sahip Filistinlilerin girebildiği Kudüs, Cuma günleri kısıtlı da olsa girişlere açılıyor. Demirören Haber Ajansı muhabiri, Batı Şeria’daki kentlerden Kudüs’e giriş kapılarından biri olan Kalendiya kontrol noktasından Mescid-i Aksa’ya olan yolculuğu adım adım takip ederek görüntüledi. UZUN NAMLULU SİLAHLARIN GÖLGESİNDE İLK KONTROL Çeşitli şehirlerinden otobüslere binenler, ilk durak olarak Ramallah şehrinde iniyor ve yürüyerek Kalendiya kontrol noktasına kadar geliyor. Çok sayıda İsrail güvenlik gücünün uzun namlulu silahlarla etrafında beklediği Kalendiya kontrol noktasında, önce 3 ayrı X-Ray cihazından geçerek pasaport kontrolün yapıldığı kabinlere geliniyor. Kabinlerdeki görevliler, kontrollerini sağladıktan sonra gelenleri ya geri çeviriyor, ya da girişlerine izin veriyor.

KUDÜS'E GİRİŞTE YAŞ SINIRI Normalde 40 yaş altı erkeklerin Cuma günü Kudüs'e girişlerine izin verilmiyor. Kadınları için ise yaş sınırı bulunmuyor. 40 yaşın altındaki erkeklerden tüccar ya da özel izni olanların sadece geçişine izin veriliyor. Ayrıca 40 yaşın altında dahi olsa, herhangi bir siyasi bir olaya adı karıştığı iddia edilen veya İsrail tarafından kara listeye alınan kişilerin de geçişlerine izin verilmiyor ve kapıdan geri çevriliyor. BİR BUÇUK SAATLİK ARAMA EZİYETİ Kontrol noktasına, her bir Filistinli 1 ila 1 buçuk saat eziyet çekmek durumunda bırakılıyor. Kontrollerin ardından kapının Kudüs tarafına geçmeyi başaranlar yine otobüslere binip Kudüs yolculuğuna geçiyor. Otobüsler, Mescid-i Aksa’nın bulunduğu bölge giriş kapılarından biri olan Şam kapısının yakınında durarak yolcularını indiriyor. Otobüslerden inenler adım başı kontrol noktası oluşturan İsrail polislerinin önlerinden yürüyerek geçiyor. İndikleri noktadan Mescid-i Aksa’ya kadar olan yol normalde 5 ya da en fazla 10 dakikada yürünebilecekken, bu mesafe yaklaşık 1 saatte kat edilebiliyor. Dar sokaklardan yürüyen Filistinlileri adım başı oluşturulan kontrol noktasındaki İsrail polisi, yakından takip ediyor ve şüphelendiklerinin üst ve çantalarını arayabiliyor.

SOKAKLARDA İZDİHAM İsrail polisi bu yürüyüşleri sırasında şüphelendikleri bazı kişilere Müslüman olup olmadıklarını da sorabiliyor. Bunlar yapılırken zaten dar olan sokaklarda sürekli izdiham yaşanıyor. Dar sokakları aşarak gelenlerin de güvenliğini, bahçesinden itibaren Mescid-i Aksa görevlileri sağlıyor. Tüm bu eziyetlere rağmen Ramazan ayında yüz binlerce Filistinli, Cuma namazı ibadetini Mescid-i Aksa’da yerine getiriyor. Kadınlar aynı alanda olan Kubbet-ül Sahra ve bahçesinde, erkekler ise Mescid-i Aksa ve bahçesinde Cuma namazında buluşuyor. Mescid-i Aksa ve bahçesi dolup taşarken, yaklaşık 40 derece güneşin altında namaz kılan Müslümanların, zaman zaman görevliler tarafından üzerlerine hortumlarla su sıkılıyor. DÖNÜŞTE DE AYNI EZİYET Cuma namazlarını kılan Filistinliler, geldiklerinde çektikleri eziyetin aynısını tekrar çekerek evlerine ulaşabiliyor. Filistinliler, Cuma namazı kılmak için sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar eziyet çekmek durumunda bırakılıyor. FİLİSTİNLİLER KONUŞTU