Mehmet AKTARAN, KUDÜS (DHA) - Filistinliler, Cuma namazı için dün de Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya akın etti. Batı Şeria’daki Filistinlilerin bir kısmı, Cuma günleri türlü eziyetlerin ardından Kudüs’e girebiliyor. Cuma namazı için sabahın erken saatlerde yollara dökülen Filistinlilerin, Ramallah ile Kudüs arasındaki Kalendiya kontrol noktasından Mescid’i Aksa’ya kadar olan yolculuğunu DHA muhabiri adım adım izledi.
Diğer günlerde sadece izin belgesine sahip Filistinlilerin girebildiği Kudüs, Cuma günleri kısıtlı da olsa girişlere açılıyor. Demirören Haber Ajansı muhabiri, Batı Şeria’daki kentlerden Kudüs’e giriş kapılarından biri olan Kalendiya kontrol noktasından Mescid-i Aksa’ya olan yolculuğu adım adım takip ederek görüntüledi.
UZUN NAMLULU SİLAHLARIN GÖLGESİNDE İLK KONTROL
Çeşitli şehirlerinden otobüslere binenler, ilk durak olarak Ramallah şehrinde iniyor ve yürüyerek Kalendiya kontrol noktasına kadar geliyor. Çok sayıda İsrail güvenlik gücünün uzun namlulu silahlarla etrafında beklediği Kalendiya kontrol noktasında, önce 3 ayrı X-Ray cihazından geçerek pasaport kontrolün yapıldığı kabinlere geliniyor. Kabinlerdeki görevliler, kontrollerini sağladıktan sonra gelenleri ya geri çeviriyor, ya da girişlerine izin veriyor.
KUDÜS'E GİRİŞTE YAŞ SINIRI
Normalde 40 yaş altı erkeklerin Cuma günü Kudüs'e girişlerine izin verilmiyor. Kadınları için ise yaş sınırı bulunmuyor. 40 yaşın altındaki erkeklerden tüccar ya da özel izni olanların sadece geçişine izin veriliyor. Ayrıca 40 yaşın altında dahi olsa, herhangi bir siyasi bir olaya adı karıştığı iddia edilen veya İsrail tarafından kara listeye alınan kişilerin de geçişlerine izin verilmiyor ve kapıdan geri çevriliyor.
BİR BUÇUK SAATLİK ARAMA EZİYETİ
Kontrol noktasına, her bir Filistinli 1 ila 1 buçuk saat eziyet çekmek durumunda bırakılıyor. Kontrollerin ardından kapının Kudüs tarafına geçmeyi başaranlar yine otobüslere binip Kudüs yolculuğuna geçiyor. Otobüsler, Mescid-i Aksa’nın bulunduğu bölge giriş kapılarından biri olan Şam kapısının yakınında durarak yolcularını indiriyor. Otobüslerden inenler adım başı kontrol noktası oluşturan İsrail polislerinin önlerinden yürüyerek geçiyor. İndikleri noktadan Mescid-i Aksa’ya kadar olan yol normalde 5 ya da en fazla 10 dakikada yürünebilecekken, bu mesafe yaklaşık 1 saatte kat edilebiliyor. Dar sokaklardan yürüyen Filistinlileri adım başı oluşturulan kontrol noktasındaki İsrail polisi, yakından takip ediyor ve şüphelendiklerinin üst ve çantalarını arayabiliyor.
SOKAKLARDA İZDİHAM
İsrail polisi bu yürüyüşleri sırasında şüphelendikleri bazı kişilere Müslüman olup olmadıklarını da sorabiliyor. Bunlar yapılırken zaten dar olan sokaklarda sürekli izdiham yaşanıyor. Dar sokakları aşarak gelenlerin de güvenliğini, bahçesinden itibaren Mescid-i Aksa görevlileri sağlıyor. Tüm bu eziyetlere rağmen Ramazan ayında yüz binlerce Filistinli, Cuma namazı ibadetini Mescid-i Aksa’da yerine getiriyor. Kadınlar aynı alanda olan Kubbet-ül Sahra ve bahçesinde, erkekler ise Mescid-i Aksa ve bahçesinde Cuma namazında buluşuyor. Mescid-i Aksa ve bahçesi dolup taşarken, yaklaşık 40 derece güneşin altında namaz kılan Müslümanların, zaman zaman görevliler tarafından üzerlerine hortumlarla su sıkılıyor.
DÖNÜŞTE DE AYNI EZİYET
Cuma namazlarını kılan Filistinliler, geldiklerinde çektikleri eziyetin aynısını tekrar çekerek evlerine ulaşabiliyor. Filistinliler, Cuma namazı kılmak için sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar eziyet çekmek durumunda bırakılıyor.
FİLİSTİNLİLER KONUŞTU
Tul Kerim şehrinden gelen Yusuf El Murvat, “40 yaşın altında olan, 20’li yaşlarda olan kişiler vardı, onlar kapıdan içeri sokulmadılar, geri çevrildiler. Her Cuma bunlar yaşanıyor” dedi.
Cenin’den gelen Macid Feyyad ise, “Kalendiya sınır kapısından geçerek buraya geliyoruz. Çok zorluklar yaşatılıyoruz. Bu doğru değil. 42-45 yaşın altında birçok kişi kapıdan geri çevrildi. ‘Filistinliler Cuma namazlarını Kudüs’te Mescid-i Aksa’da kılıyor’ şeklinde yayınlar yapılıyor. Bu doğru değil. Kapılardan geçtikten sonra Kudüs sokaklarında da kontrolden geçiriliyoruz. Her 50 metrede bir kontrolden geçiriliyoruz. Sokakta izdiham oluyor. Kadın erkek bir arada zorlukla yürütülüyoruz. Güneşli havanın altında 1 ila 1 buçuk saat bekletiliyoruz, onlar için bi insanın yaşlı ya da kadın olması hiç fark etmiyor. Kimse onlara bir şey diyemiyor. 40 yaşı ve altındaki kişi neden Kudüs’e giremiyor” diye konuştu.
Nablus şehrinden gelen Fares Suvvan da Kalandiya kontrol noktası önünde, “Kapıdan girişler sadece Cuma günleri yapılıyor. Diğer günler yasak. Herkese değil, sadece 40 yaşın üstündekilere açık. Diğer günler sadece özel izinli olanlar girebiliyor” şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Otobüsten inenler
-Kontrol noktalarının önünden yürüyenler
-Şam Kapısı’ndan girenler
-Dar sokaklarda yaşanan izdiham
-Kontrol noktaları
-Dolup taşan Mescid-i Aksa
-Namaz için gelen kadınların üzerlerine hortumla su sıkılması
-Yapılan röp.
-Kalandiya Sınır Kapısı’na doğru yürüyen Filistinliler
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