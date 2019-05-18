Roma (DHA) Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, basın özgürlüğünün, bir ülkenin sağlık durumuna ilişkin önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

İtalya’nın başkenti Roma’da 107 yıldır faaliyet gösteren Yabancı Basın Derneği üyelerini, iki ay öncesine kadar derneğin başkanlığını yürüten DHA muhabiri Esma Çakır’ın girişimiyle Vatikan’da kabul eden Papa Francesco, 400’e yakın gazeteci ve aile üyelerine hitap etti.

Esma Çakır ve derneğin yeni başkanı Patricia Thomas’ın kısa konuşmalarının ardından sözlerine başlayan Papa, sahte haberlerin çokça yayıldığı bir dönemde gazetecilerin rolünün öneminin altını çizdi ve yaptıkları işten dolayı onlara teşekkür etti.

Papa, “Yaptığınız işe saygı duyuyorum; Kilise size saygı duyuyor, yaralara parmak bastığınızda, hatta Kilise’nin yaralarına da parmak bastığınızda da size saygı duyuyor. Mesleğiniz çok değerli çünkü gerçeğin aranmasına katkıda bulunuyor ve sadece gerçek bizi özgürleştirir,” diye konuştu.

Papa, görevlerini icra ederken öldürülen ve baskı gören gazetecilere dair haberlerin kendisine acı verdiğini ifade etti. Sürmekte olan savaşları, dramları hatırlatan Papa, Arakanlı Müslümanlar, Yezidiler ve Akdeniz’in bir mezarlığa dönüşmesini sağlayan, batan göçmen teknelerinin altını çizdi.