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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 21:51 | Son Güncelleme

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, basın özgürlüğünün, bir ülkenin sağlık durumuna ilişkin önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

Roma (DHA) Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, basın özgürlüğünün, bir ülkenin sağlık durumuna ilişkin önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

İtalya’nın başkenti Roma’da 107 yıldır faaliyet gösteren Yabancı Basın Derneği üyelerini, iki ay öncesine kadar derneğin başkanlığını yürüten DHA muhabiri Esma Çakır’ın girişimiyle Vatikan’da kabul eden Papa Francesco, 400’e yakın gazeteci ve aile üyelerine hitap etti.

Esma Çakır ve derneğin yeni başkanı Patricia Thomas’ın kısa konuşmalarının ardından sözlerine başlayan Papa, sahte haberlerin çokça yayıldığı bir dönemde gazetecilerin rolünün öneminin altını çizdi ve yaptıkları işten dolayı onlara teşekkür etti.

Papa, “Yaptığınız işe saygı duyuyorum; Kilise size saygı duyuyor, yaralara parmak bastığınızda, hatta Kilise’nin yaralarına da parmak bastığınızda da size saygı duyuyor. Mesleğiniz çok değerli çünkü gerçeğin aranmasına katkıda bulunuyor ve sadece gerçek bizi özgürleştirir,” diye konuştu.

Papa, görevlerini icra ederken öldürülen ve baskı gören gazetecilere dair haberlerin kendisine acı verdiğini ifade etti. Sürmekte olan savaşları, dramları hatırlatan Papa, Arakanlı Müslümanlar, Yezidiler ve Akdeniz’in bir mezarlığa dönüşmesini sağlayan, batan göçmen teknelerinin altını çizdi.

Gazetecilerin vazgeçilmez bir rolü olduğunu dile getiren Papa Francesco, haberlerin yazımında kullanılan dile dikkat edilmesi gerektiğini de ekledi.

Papa, gazetecilerden gerçek ve adaletin ışığında, barış yolunda ve kin tohumları ekmeden çalışmalarını isterken, iletişimin bir yıkım değil, inşa, çatışma değil, buluşma aracı olması gerektiğinin de altını çizerek, “Sesi olmayanlara ses verin, sesi daha gür çıkanlara megafon değil,” dedi ve onlardan mağdurların, dışlanmışların, zulme uğrayanların yanında olmalarını istedi.

Papa, gazetecilerin çarpıtma haberlerden kaçınmaları ve cesaretli bir şekilde ön yargılardan arınmaları gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sırasıyla Esma Çakır ve derneğin başkanı Patricia Thomas ile Papa’nın konuşmalarından alıntılar.

- Genel görüntüler

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