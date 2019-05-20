Uganda (DHA) - Uganda’da futbolcu ve taraftarları taşıyan teknenin ülkenin batısındaki Albert Nehri'nde alabora olması sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları kapasitesinin üstünde yolcu alan teknede 50’den fazla kişinin bulunduğunu söyledi.

Yerel medya kadın ve erkek takımlarının maçı için oyuncu ve taraftarları taşıyan teknenin yerel saate 15:00 sıralarında sahilden açılmaya başladığını ve 300 metre sonra alabora olduğunu duyurdu. Yetkililer, kısa süre sonra başlayan kuvvetli rüzgâr nedeni ile kurtarma ekiplerinin hemen olay yerine gidemediğini; çok sayıda kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Görgü tanıkları teknedekilerin takımları için tezahürat yaptığı sırada kuvvetli rüzgârın başladığını; ardından teknenin alabora olduğunu söyledi.

Yetkililer, rüzgârın dinmesi ardından bölgeye intikal ederek 10 kişiyi kurtardıklarını; 30 kişinin cesedinin denizden çıkarıldığını; çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

