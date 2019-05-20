Sonat Kerem, KİEV (DHA) - Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yapılan yemin töreniyle görevine başladı.
Ukrayna Parlamentosu'nun önünde toplanan çok sayıda vatandaş kurulan dev ekranda Zelenskiy'nin yemin törenini izledi. Halkı selamlayan Zelenskiy, ardından parlamentoda yemin ederek görevine resmen başladı.
Zelenskiy'nin yenin törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılıyor.
Zelenskiy, geçen ay yapılan seçimlerde oyların yüzde 72'inden fazlasını alarak Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı seçilmişti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Zelenskiy’nin halkı selamlaması
Parlamentoya girişi
Meclisten görüntü
Fuat Oktay ( 4 dk 40 sn)
Zelenskiy’nin Yemin etmesi
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