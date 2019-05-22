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DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 01:13 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Beşar Esad rejiminin kimyasal silah kullanabileceğine dair işaretler görülmeye devam edildiği belirtildi.

ABD (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Beşar Esad rejiminin kimyasal silah kullanabileceğine dair işaretler görülmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Amerika Birleşik Devletleri kuzeybatı Suriye’de Esad rejiminin, herhangi bir yeni kimyasal silah kullanımının belirtileri dahil, askeri operasyonlarını yakından izlemeye devam ediyor. Maalesef, Esad rejiminin 19 Mayıs 2019 sabahı Suriye'nin kuzeybatısındaki Suriye'de yapılan bir klor saldırısı da dahil olmak üzere, yeniden kimyasal silah kullanabileceğine dair işaretler görmeye devam ediyoruz. Bu olay hakkında bilgi topluyoruz ama Esad rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda, ABD ve müttefiklerimizin hızlı ve uygun bir şekilde karşılık vereceği konusunda uyarımızı tekrarlıyoruz.”

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