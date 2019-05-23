Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Almanya'da kirada oturduğu binanın açık kapısından içeri giren 2 kişiyi ikaz eden 70 yaşındaki Türk vatandaşı, saldırıya uğradı. Saldırganların hastanelik ettikleri yaşlı adamın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, suç dosyası oldukça kabarık olduğu belirtilen 14 yaşındaki iki saldırgan, kendilerini ikaz eden 70 yaşında bir Türk vatandaşını yumruk ve tekmelerle darp etti.

Haberde, birinin Alman, diğerinin de Bulgar ve Alman vatandaşı olduğu belirtilen saldırganların, sorgulama için çıkarıldıkları mahkemede, hâkim tarafından 'ağır yaralama' suçundan gözaltına alınıp, tutuklandıkları belirtildi. Haberde, Başsavcı Wolf-Tilmann Baumert, “Saldırıda yabancı düşmanlığını işaret eden bir ize rastlamadık” dediği belirtildi.

Wuppertal Emniyetinin, saldırganların darbelerinden sonra hala hayati tehlikeyi atlatamayan 70 yaşındaki Türk vatandaşının uğradığı saldırıyı derinlemesine araştırmak için “Karanfil” adlı bir cinayet komisyonu kurduğu bildirildi.