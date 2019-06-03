HABER

DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 20:11 | Son Güncelleme

Hindistan'da gözü dönmüş kalabalık bir grup, iftarda ‘inek eti yediklerini’ söyleyerek Müslüman gençlere saldırdı.

Hindistan (DHA) - Hindistan'da gözü dönmüş kalabalık bir grup, iftarda ‘inek eti yediklerini’ söyleyerek Müslüman gençlere saldırdı.

Saldırı, Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş'te meydana geldi. Bölgede inşaatta çalışan 4 genç, iftar saatinde yere serdikleri sofrada oruçlarını açtıkları sırada yanlarına gelen kalabalık bir saldırgan grubu, Müslüman gençlere inek eti yedikleri gerekçesi ile saldırdı.

MÜSLÜMAN GENÇLER ‘SOFRADA ET YOK’ DEDİ AMA SALDIRI SÜRDÜ

Müslüman gençler, yemeklerinde et olmadığını söylemelerine rağmen, saldırganlar gençleri darp etmeyi sürdürdü. Gençleri tekmeleyen ve kemerlerle döven saldırganlar ardından polis gelmeden bölgeden kaçtı.

Saldırı anları ise yine saldırganlar tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Saldırganların saldırı anları

Detaylar

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
ABD'de helikopter düştü: 3 ölüABD'de helikopter düştü: 3 ölü
Siirt’te köy yolunda heyelanSiirt’te köy yolunda heyelan
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

İşte Başakşehir'in yeni hocası

İşte Başakşehir'in yeni hocası

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

ABD'de helikopter düştü: 3 ölü

ABD'de helikopter düştü: 3 ölü

Bursa'da 'seyyar' gerginliği! Çok sayıda kişi gözaltında

Tehlikeli gerilim! Çok sayıda kişi gözaltında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama

Fahrettin Altun'dan televizyon programındaki ifadelere tepki

PKK'nın sözde liderlerince kullanılan mağara imha edildi

PKK'nın sözde liderlerince kullanılan mağara imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.