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DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 13:36 | Son Güncelleme

Polonya’da bir kişi, kavga sırasında yol ortasında yumruk atıp bayılttığı adamı, araba çarpmasın diye kaldırıma çekti.

Polonya, (DHA)- Polonya’da bir kişi, kavga sırasında yol ortasında yumruk atıp bayılttığı adamı, araba çarpmasın diye kaldırıma çekti. O anlar, araç içi kamerasına yansıdı.
Polonya’da meydana gelen olayda; iki kişi yol ortasında kavga etmeye başladı. Kavga sırasında adamlardan biri, rakibine yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşen adam, baygınlık geçirdi. Diğer kişi, bayılan adamı kolundan tutup, sürükleyerk kaldırıma çekti.
O anlar, araç içi kamerasına yansırken, polisin, olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-İki adamın kavga etme anları
-Adamlardan birinin yumruk atması sonucu diğerinin bayılması
-Bayılttığı adamı araba çarpmasın diye kaldırıma çeken adam

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