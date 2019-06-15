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Tacikistan (DHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “Altını çizerek ifade etmek isterim ki; terörün ve şiddetin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Bu alanda kararlı ve net duruş sergilenmesi çok önemlidir. Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer; daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır. Suriye sahası maalesef bu acı hakikatin ispatı olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleştirilen, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde, katılımcı ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarına hitap etti.

“KONFERANS, ORTAK ÇABALARIMIZ SONUCU TEMSİL KABİLİYETİ YÜKSEK BÖLGESEL FORUMA DÖNÜŞMÜŞTÜR”

Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın 5. Zirvesi vesilesiyle Duşanbe’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ı, başarıyla sürdürdüğü Dönem Başkanlığı dolayısıyla tebrik etti.