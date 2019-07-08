HABER

DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 10:01 | Son Güncelleme

Yunanistan’da dün yapılan seçimlerde ana muhalefet partisi ‘Yeni Demokrasi’ (YD) yüzde 39,85 oyla birinci çıktı ve 158 sandalye ile tek başına hükümet kurma hakkını elde etti.

Io Chokona, Atina (DHA) - Yunanistan’da dün yapılan seçimlerde ana muhalefet partisi ‘Yeni Demokrasi’ (YD) yüzde 39,85 oyla birinci çıktı ve 158 sandalye ile tek başına hükümet kurma hakkını elde etti. YD lideri Kiryakos Miçotakis yerel saat ile 13.00’de bugün başbakanlık görevi için yemin edecek.
Dünkü genel erken seçimlerde Yeni Demokrasi partisi yüzde 39,85 oyla galip gelerek, 158 sandalye elde ederek tek başına hükümet kurmayı başardı, hükümet partisi SYRİZA ise yüzde 31,53 oy aldı ve 86 sandalye elde etti. KİNAL partisi yüzde 8,09 oyla üçüncü gelip 22 sandalye, Komünist Partisi KKE yüzde 5,31 oyla dördüncü gelip 15 sandalye, aşırı sağcı Kiriakos Velopulos’un ‘Yunan Çözümü’ (Elliniki Lisi) partisi yüzde 3,69 oyla beşinci olup 10 sandalye, SYRİZA hükümetinin ilk Ekonomi Bakanı Yanis Varufakis’in Gün 25 (MERA 25) partisi de yüzde 3,44 oyla altıncı olup 9 sandalye almayı başardı. Aşırı sağcı-milliyetçi Altın Şafak yüzde 2,93 oyla yüzde 3 barajını aşamayıp parlamento dışında kaldı.
Seçimleri kazanan muhafazakâr Yeni Demokrasi partisinin lideri Kiryakos Miçotakis yerel saat 13.00’de Cumhurbaşkanı huzurunda başbakanlık görevi için yemin edecek. Daha sonra ise yeni başbakan, ‘Maksimu Konağında’ eski başbakan Aleksis Çipras’dan başbakanlık koltuğunu devralacak. Günün ilerleyen saatlerinde yeni hükümet açıklanacak ve Salı sabahı yeni hükümet yemin edecek.

PARTNERAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyorAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyor
Bursa’da kavun hasadı başladı, fiyatlar yüzleri güldürdüBursa’da kavun hasadı başladı, fiyatlar yüzleri güldürdü
“Hünerli Eller” elleri ayakları oldu“Hünerli Eller” elleri ayakları oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pendik'teki trafik magandası ifade vermek için emniyette

Pendik'teki trafik magandası ifade vermek için emniyette

Öküz ve eşek kılığına giren köylüler düğünlere renk katıyor

Kütahya'da ilginç anlar! Öküz ve eşek kılığına girip...

Günlük burç yorumları 8 Temmuz Pazartesi - Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay, 3 yıl sonra yaşananları anlattı

15 Temmuz Gazisi 3 yıl sonra o geceyi anlattı

Teröristlere yurt içi ve yurt dışında darbe! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

F-16'lar o bölgeleri bombaladı!

Eşinden ayrılınca bunalıma girdi, ikinci kez evini yaktı

Tiner döküp evini yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.