Io Chokona, Atina (DHA) - Yunanistan’da dün yapılan seçimlerde ana muhalefet partisi ‘Yeni Demokrasi’ (YD) yüzde 39,85 oyla birinci çıktı ve 158 sandalye ile tek başına hükümet kurma hakkını elde etti. YD lideri Kiryakos Miçotakis yerel saat ile 13.00’de bugün başbakanlık görevi için yemin edecek.

Dünkü genel erken seçimlerde Yeni Demokrasi partisi yüzde 39,85 oyla galip gelerek, 158 sandalye elde ederek tek başına hükümet kurmayı başardı, hükümet partisi SYRİZA ise yüzde 31,53 oy aldı ve 86 sandalye elde etti. KİNAL partisi yüzde 8,09 oyla üçüncü gelip 22 sandalye, Komünist Partisi KKE yüzde 5,31 oyla dördüncü gelip 15 sandalye, aşırı sağcı Kiriakos Velopulos’un ‘Yunan Çözümü’ (Elliniki Lisi) partisi yüzde 3,69 oyla beşinci olup 10 sandalye, SYRİZA hükümetinin ilk Ekonomi Bakanı Yanis Varufakis’in Gün 25 (MERA 25) partisi de yüzde 3,44 oyla altıncı olup 9 sandalye almayı başardı. Aşırı sağcı-milliyetçi Altın Şafak yüzde 2,93 oyla yüzde 3 barajını aşamayıp parlamento dışında kaldı.

Seçimleri kazanan muhafazakâr Yeni Demokrasi partisinin lideri Kiryakos Miçotakis yerel saat 13.00’de Cumhurbaşkanı huzurunda başbakanlık görevi için yemin edecek. Daha sonra ise yeni başbakan, ‘Maksimu Konağında’ eski başbakan Aleksis Çipras’dan başbakanlık koltuğunu devralacak. Günün ilerleyen saatlerinde yeni hükümet açıklanacak ve Salı sabahı yeni hükümet yemin edecek.

