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GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:27 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi resmi karşılama töreninde, üçüncü kez ‘titreme nöbeti’ geçirdi.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi resmi karşılama töreninde, üçüncü kez ‘titreme nöbeti’ geçirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, son yirmi gün içinde üçüncü kez titreme nöbeti geçirmesi endişelere neden oldu.

Alman haber kanalı N-TV’ye, Merkel’in üçüncü kez titreme nöbeti geçirmesi ile ilgili konuşan Dr. Christoph Specht, “Başbakan Merkel’in çok kısa bir zaman diliminde üçüncüsünü yaşadığı titreme nöbetinin sebebi; ilk olaydan sonra yapılan açıklamadaki gibi su eksikliğinden ziyade, küçük beyin veya kulaktaki bir rahatsızlık olabileceği gibi Parkinson hastalığı belirtilerinden olabilir” dedi.

'DAHA ÖNCE İKİ KEZ TİTREME NÖBETİ GEÇİRMİŞTİ'

Merkel, 18 Haziran’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i askeri törenle karşılama esnasında ve 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in yemin töreninde titreme nöbeti geçirmişti.

'GAYET İYİYİM'

Merkel, bugün yaşadığı üçüncü titreme nöbetin ardından misafiri Finlandiya Başbakanı Antti Rinne ile yaptığı ortak basın toplantısında, gazetecilerin sağlık durumuyla ilgili sorusunu, “Gördüğünüz gibi endişelenecek bir durum söz konusu değil. Misafirimi ağırlama programımızın birinci kısmındayız. Telaşa gerek yok. Gayet iyiyim” sözleriyle cevapladı.

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