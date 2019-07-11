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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 09:44 | Son Güncelleme

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, nükleer santralin reaktörlerinden birinde meydana gelen patlama sonucunda dünya tarihinde en büyük çevre felaketinin yaşandığı Ukrayna’daki Çernobil bölgesini turistler için cazip hale getirmeye yönelik adımlar atılmasını öngören bir kararname imzaladı.

Deniz Berktay, Kiev (DHA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, nükleer santralin reaktörlerinden birinde meydana gelen patlama sonucunda dünya tarihinde en büyük çevre felaketinin yaşandığı Ukrayna’daki Çernobil bölgesini turistler için cazip hale getirmeye yönelik adımlar atılmasını öngören bir kararname imzaladı.

Zelenski’nin imzaladığı kararnamede, Çernobil’e giriş için turistlerin yaptıkları başvuruların üç gün içinde Ukraynalı memurlar tarafından incelenerek karara bağlanması ve girişi reddedilen kişilere de, red nedeninin açıklanması öngörülüyor. Kararname ayrıca, Çernobil bölgesine yeni giriş noktalarının kurulmasını ve mevcut olanların iyileştirilmesini öngörüyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Çernobil’le insanları korkutmaya devam etmek yerine gerekli önlemleri alarak, Çernobil’i bir turizm bölgesi haline getirmenin zamanının geldiğini dile getirdi. Zelenski ayrıca, bu bölgeyi, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin eğitim amaçlı ziyaretine açacaklarını kaydetti.

26 Nisan 1986’da, Ukrayna’nın kuzeyindeki Çernobil Nükleer Santrali’nin dört numaralı reaktöründe meydana gelen patlama, dünyadaki en büyük çevre felaketinin yaşanmasına neden olmuştu. Radyasyon bulutları, Türkiye de dâhil olmak üzere, çevre ülkeleri etkisi altına almıştı.

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