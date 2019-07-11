Suriye, (DHA)- Suriye’nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeri infilak etti. Patlama sonrası tankerden yayılan yakıt yangına neden oldu.

Afrin’in güneyindeki Tirende bölgesinde bomba yakıt tankeri infilak etti. Patlama sonucu tankerden çevreye yayılan yakıt yangına neden olurken; 11 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Patlama bölgesinden panik anları

-Patlamanın neden olduğu hasardan görüntüler

