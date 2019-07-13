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DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 14:16 | Son Güncelleme

  Rusya’da alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleşen olayda korna sesine sinirlenen kadın sürücü, arkasındaki otomobilin kaputuna ve camına çekiçle vurdu.

Rusya, (DHA) - Rusya’da alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleşen olayda korna sesine sinirlenen kadın sürücü, arkasındaki otomobilin kaputuna ve camına çekiçle vurdu.

Olay Novosibirsk şehrinde yaşandı. Alışveriş merkezinin otoparkında yer bulamayan sürücü, önünde biriyle konuşmak için durmakta olan otomobilin sürücüsüne devam etmesi için korna çaldı. Kornaya sinirlenen kadın sürücü otomobilinden inerek arkasındaki otomobilin kaputuna ve camına çekiçle saldırdı. Otomobilin camında çatlaklar meydana gelirken, otomobili zarar gören sürücü, kadın saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay anı araçtaki kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü
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-Otomobilin geri geri gitmesi
-Otomobilin öndeki otomobile korna çalması
-Öndeki otomobilden kadının inmesi
-Kadının çekiçle otomobile saldırması
-Otomobilin camının çatlaması

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