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DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:31 | Son Güncelleme

Londra’da yarış yapan sürücülerden biri, aracın kontrolünü kaybedince, park halindeki 11 lüks otomobile çarptı.

İngiltere, (DHA)- Londra’da yarış yapan sürücülerden biri, aracın kontrolünü kaybedince, park halindeki 11 lüks otomobile çarptı. McLaren, Porsche ve Bentley marka araçların hurdaya döndüğü kazada 500 bin Pound’luk hasar oluştu.

Kaza İngiltere’nin başkenti Londra’nın Chelsea bölgesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen kazada iki aracın ara sokakta yarıştığı görüldü. Görüntülerde, arkadan ilerleyen cip sürücüsünün, aracın kontrolünü bir anda yitirdiği ve park halindeki lüks araçlara süratle çarptığı görüldü. Cipin, Porsche marka cipe çarpmasının ardından taklalar atarak savrulduğu ve karşı şeritteki araçlara da çarptığı görüldü. Kazaya sebep olan cip sürücüsünün yaralandığı; ilk müdahalenin ise kazaya tanık olanlar tarafından yapıldığı belirtildi.

ARAÇLARIN TOPLAM DEĞERİ 1 MİLYON POUND

Araçların toplam değerinin 1 milyon pound (Yaklaşık 6 milyon 750 bin TL) olduğu, hasar bedelinin ise yaklaşık 500 bin pound olduğu bildirildi.

Yaralı sürücüye yardımda bulunan Summer Haider isimli bir vatandaş, “Bir patlama olduğunu düşündüm. Sanki bir helikopter iniyor gibiydi” dedi. Etrafta kimsenin olmamasının mucize olduğunu söyleyen Haider, “Normalde barlardan veya restoranlardan çıkan insanlar bu sokakta yürür. Kaza anında yolda hiçbir yayanın olmaması büyük şans” dedi.

Sokakta oturan vatandaşlar, özellikle yaz aylarında araba yarışlarının arttığını söyleyerek; yetkililere şikayette bulunduklarını söyledi.

Sürücünün tedavisini bittikten sonra gözaltına alınacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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/// kaza iki farklı kamera açısında
-Ara sokakta yarış halindeki araçlar
-Arkadan gelen cipin kontrolden çıkarak araçlara çarpması
-Çarpılan lüks otomobillerin savrulmaları
-Cipin taklalar atıp, karşı şeritteki araçlara da çarpması

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