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GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 09:58 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan Müslümanlar kurban bayramı hazırlıklarını tamamladılar.

İskender GÜNGÖR, KÖLN (DHA) - Almanya’da yaşayan Müslümanlar kurban bayramı hazırlıklarını tamamladılar. Camilerin içi ve dışı bayram namazına gelecekler için temizlenip hazırlandı.

Öte yandan kurbanlıkların satıldıkları çiftliklerde kurbanlık ayırma işlemi devam ediyor. Almanya’nın Brühl şehrinde küçük ve büyük baş hayvan çiftliği işletmecisi Uğur Mamak, kurban bayramı için aylar öncesinden hazırlıklara başladıklarını ifade etti.

“BU YIL KURBANLIKLAR 220-300 EURO ARASINDA”
Mamak, "Buraya gelip kurbanlıklarını bir ay öncesinden ayırtanlar var. Kurbanın bayramının İlk günü kesimlerin tümünü yetiştiremiyoruz. Dolayısıyla ikinci, üçüncü günü de kesimlerimiz devam ediyor. Kurbanlıkları herkes kendi seçerek ayırıyor. Kurbanlıklarını ayırtanlara numara veriyoruz. Bayram sabahı kesimhanemize ilk gelenlerden başlamak üzere kurbanlıkları İslami usullere göre kesip sahiplerine teslim ediyoruz" dedi.
İzin dönemi olmasına rağmen önceki yıllara oranla daha yoğun kurban talebi olduğunu ifade eden Uğur Mamak, küçükbaş kurban bedelinin de yaş ve kilosuna göre 220 ile 300 Euro arasında olduğunu ifade etti.

FATİH CAMİ İMAMI BAHATTİN ARISOY: FATİH CAMİ OLARAK 500 VEKÂLET KURBANI ALDIK
Almanya’nın Köln kenti Nippes semti Fatih cami imamı Bahattin Arısoy, vekâlet yoluyla kurbanlarını vermek isteyenlere yardımcı olduklarını, izin dönemi olmasına rağmen kendilerine beş yüz adet vekâlet kurban teslim edildiğini ifade etti. Bahattin Arısoy, teslim aldıkları kurbanlıkları, başta Afrika Nijerya, Ürdün, Myanmar (Arakan) olmak üzere pek çok ülkede yüzbinlerce ihtiyaç sahibine ulaştıracaklarını bildirdi.

HALİL AYAN: KURBAN ETİNDEN ALMAN KOMŞULARIMIZA DA VERİYORUZ
Halil Ayan isimli bir vatandaş, aldığı kurbanın birini Afrika ülkelerine gönderdiğini, çocukların kurban ibadetini unutmaması için, bir kurban da yaşadıkları Almanya’da kestiklerini ifade etti. Ayan, kestikleri kurbanın etini din ayırımı yapmayarak, Alman komşularına da ikram ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Cami içi ve dışı temizliğinden görüntüler
- Çiftlik’ten görüntüler

  1. Röportaj Çiftlik sahibi Uğur Mamak
  2. Röportaj Fatih cami imamı Bahattin Arısoy
  3. Röportaj Halil Ayan (Beyaz şapkalı)
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