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GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 12:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Rusya'ya geldi. MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz” dedi.

Siyamend Kaçmaz, Rusya (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Rusya'ya geldi. MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak ‘ANA’ ile saat 11.50'de Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jukovski Uluslararası Havaalanı’nda Rusya şişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

ERDOĞAN TÖREN AÇILIŞINDA KONUŞTU

MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış töreni öncesi Putin tarafından karşılanan Erdoğan, ardından Putin ile beraber kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açılışa katılıp aranızda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Nazik daveti için sayın Putin’e şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. MAKS-2019’u kendi alanında lider fuarlardan biri olarak görüyorum. Bizim de bu sene 14. Gerçekleştirdiğimizi İDEF fuarımız var. Ayrıca MAKS-2019 tarzı özellikle gençlerimize yönelik TEKNOFEST festivalini de düzenliyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival 550 binden fazla ziyaretçi ağırladı. 17

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