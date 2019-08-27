Rusya, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, konuşmasında Suriye’de rejimin sivillere ölüm yağdırmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MAKS-2019 fuarı sebebiyle Rusya’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, “Ziyaretimiz, Rusya Federasyonu’nun havacılık ve uzay alanlarında ulaştığı seviyeyi, yerinde görmemizi sağladı. 17-22 Eylül tarihlerinde, düzenleyeceğimiz Teknofest havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde, biz de Rus dostlarımızı İstanbul’da ağırlamak istiyoruz. İnşallah bu sene turizmde yeni bir rekora koşuyoruz. Ülkemizde ağırladığımız Rus turistlerin sayısı, yılın ilk 6 ayında yüzde 14 artarak, 2,7 milyona ulaştı. Karşılıklı turizm ve kültür yılı etkinlikleri de başarıyla devam ediyor” dedi.

‘MÜSPET ADIMLAR ATIYORUZ’

S-400 hava savunma sisteminin teslimatına dair açıklamalar yapan Erdoğan, “Savunma sanayisinde S-400 sistemlerinin teslimatının başlaması dahil, müspet adımlar atıyoruz. Nitekim bugün iki görüşmemizde de savunma sanayisine yönelik birçok alanda neler yapabilirz, ne gibi adımlar atabiliriz, bunları ele alma fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.