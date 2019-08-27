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GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 18:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, konuşmasında Suriye’de rejimin sivillere ölüm yağdırmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MAKS-2019 fuarı sebebiyle Rusya’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, “Ziyaretimiz, Rusya Federasyonu’nun havacılık ve uzay alanlarında ulaştığı seviyeyi, yerinde görmemizi sağladı. 17-22 Eylül tarihlerinde, düzenleyeceğimiz Teknofest havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde, biz de Rus dostlarımızı İstanbul’da ağırlamak istiyoruz. İnşallah bu sene turizmde yeni bir rekora koşuyoruz. Ülkemizde ağırladığımız Rus turistlerin sayısı, yılın ilk 6 ayında yüzde 14 artarak, 2,7 milyona ulaştı. Karşılıklı turizm ve kültür yılı etkinlikleri de başarıyla devam ediyor” dedi.

‘MÜSPET ADIMLAR ATIYORUZ’

S-400 hava savunma sisteminin teslimatına dair açıklamalar yapan Erdoğan, “Savunma sanayisinde S-400 sistemlerinin teslimatının başlaması dahil, müspet adımlar atıyoruz. Nitekim bugün iki görüşmemizde de savunma sanayisine yönelik birçok alanda neler yapabilirz, ne gibi adımlar atabiliriz, bunları ele alma fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.

‘İDLİB’DEKİ GELİŞMELERİ ELE ALDIK’

Suriye’de yaşanan gelişmeleri ve İdlib’deki durumu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Başkan ile Suriye’de yaşanan gelişmeleri, İdlib’deki durum özelinde tüm boyutlarıyla ele aldık. Eylül ayında Soçi’de vardığımız mutabakatla, İdlib’de nisbi istikrarı sağlamıştık. Geçen sene Sayın Putin ile çok hassas bir dönemde, kritik bir adım atarak İdlib’de insanı trajedinin önüne geçmiştik. Ancak, rejimin Mayıs ayından beri sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları, İdlib’de tesis ettiğimiz sükûneti maalesef bozdu. Bu saldırılar, Soçi mutabakatını hayat geçirme çalışmalarımıza da sekte vurdu. İdlib’de rejim saldırıları sonucunda, Mayıs ayından beri 500’ü aşkın masum insan hayatını kaybetti, 1,200’ün üzerinde sivil yaralandı. Yüzbinlerce İdlibli şu anda evlerini ve yuvalarını terk etmek zorunda kaldı. Bildiğiniz gibi 3,5 milyon Suriyeli, yeni bir insani felaketle karşı karşıya bulunuyor. Bu insanların önemli bir kısmı ülkemiz sınırlarına doğru yönelmiş vaziyette. Türkiye olarak, hâlihazırda 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Rejimin, terörle mücadele bahanesiyle, sivillere karadan ve havadan ölüm yağdırması kabul edilemez. Sivilleri hedef alan saldırılar, radikal unsurları da maalesef güçlendirmektedir. Rejimin kışkırtmaları, bölgedeki askerlerimizin can güvenliğini tehdit etme boyutuna varmıştır. Buradan şunu da ifade etmek istiyorum; meşru müdafaa hakkımız, özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Tabii, gereken adımları da gereken zamanda atmak durumundayız. Ülkemizin bu konudaki kararlılığını, değerli dostum Putin’e de bizzat ifade ettim. İdlib’de sükûnetin sağlanması için Astana ruhu çerçevesinde çalışmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguladım” dedi.

Görüntü Dökümü
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-Basın toplantısından görüntüler
-Erdoğan’ın konuşması
-Putin’in konuşması
-Soru cevap bölümü

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