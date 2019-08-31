HABER

DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 09:33 | Son Güncelleme

Hindistan’da hareket halindeki tren ile platform arasına ayağı sıkışan ve sürüklenen adamı istasyonun güvenlik görevlisi kurtardı.

Hindistan, (DHA)- Hindistan’da hareket halindeki tren ile platform arasına ayağı sıkışan ve sürüklenen adamı istasyonun güvenlik görevlisi kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Hindistan’ın Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinde yer alan bir tren istasyonunda meydana geldi. Hareket halindeki trene binmeye çalışan bir adamın ayağı tren ile platform arasına sıkıştı. Ayağını kurtaramayan adam, ilerleyen trenle beraber sürüklenmeye başladı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir güvenlik görevlisinin, trenle sürüklenen adamı tuttuğu ve bir süre onunla beraber koştuktan sonra onu çekerek kurtardığı görüldü.

Yetkililer, ayağı sıkışan adamın hafif yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.

Görüntü Dökümü
--------------------------------------
-Hareket halindeki trenin görüntüsü
-Ayağı sıkışan adamı tutan güvenlik görevlisi
-Güvenlik görevlisinin sürüklenen adamla beraber koşması
- Güvenlik görevlisinin adamı çekerek kurtarması

Görenler hayran kaldı! Emekli maaşıyla yaptıGörenler hayran kaldı! Emekli maaşıyla yaptı
Dehşet saçmıştı! Damat için istenen ceza belli olduDehşet saçmıştı! Damat için istenen ceza belli oldu
Dolandırıldığını iddia eden kadın girişimci yardım bekliyorDolandırıldığını iddia eden kadın girişimci yardım bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

G.Saray lige 90+9'da merhaba dedi!

G.Saray lige 90+9'da merhaba dedi!

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

İBB'de işten çıkarılanların gece eylemi! 'İnsanlar bayram kutlarken biz ağlayarak...

İBB'de işten çıkarılanların gece eylemi! 'İnsanlar bayram kutlarken biz ağlayarak...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damat için istenen ceza belli oldu

Dehşet saçmıştı! Damat için istenen ceza belli oldu

TEM’de feci kaza! Yaralılar var

'Çocuğumun ayağını kurtarın' diye yalvardı

Taksim'de taksi sürücülerine uygulama

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

Tekirdağ'da orman yangını!

Tekirdağ'da orman yangını!

İstanbul'da 24 saat ulaşım başladı

İstanbul'da 24 saat ulaşım başladı

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.