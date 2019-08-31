HABER

DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 17:26 | Son Güncelleme

Birleşik Krallığa bağlı Galler’de bir sürücü, hurda olan aracını, otomobilinin tavanına yerleştirerek hurdacıya götürdü.

İngiltere (DHA)- Birleşik Krallığa bağlı Galler’de bir sürücü, hurda olan aracını, otomobilinin tavanına yerleştirerek hurdacıya götürdü. Trafik kameralarınca tespit edilen sürücüye ceza kesildi.

Olay, Galler’in batısında bulunan Glan yr Afon şehrinde meydana geldi. 51 yaşındaki Glyndwr Wyn Richards isimli bir kişi, hurdaya çıkmış aracını hurdacıya götürmek için ilginç bir yol seçti. Hurda aracı, otomobilinin tavanına yerleştiren adam, bu şekilde hurdacının yolunu tuttu. Trafik kameralarınca fark edilen sürücüye, ‘yaralanma tehlikesine neden olabilecek bir yüke sahip aracı kullanmaktan’ 115 sterlin (815 Türk Lirası) ceza kesildi. Suçlu bulunan adam, otomobili o şekilde sadece 300 metre kullandığını söylese de cezadan kurtulamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------
-Kazalı Skoda’yı taşıyan Passat’ın ilerlemesi
-Aracın durması
-Adamın araçtan inmesi
-Adamın bir ofise girmesi
-Adamın tekrar arabayı kullanmaya devam etmesi

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
GÜNCELLEME - Otomobil bagajında bulunan kayıp kişi öldüGÜNCELLEME - Otomobil bagajında bulunan kayıp kişi öldü
Silifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyorSilifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan öldürüldü

Ticaret Borsası Başkan Vekili öldürüldü!

Batman'daki cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan Salda Gölü açıklaması

CHP'den RTÜK'e Salda Gölü tepkisi

Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı

Bakanlık görüntüleri yayımladı! Böyle tespit edildi

Rize'de sağanak ve hortum

Korkutan görüntü! Büyük panik

Taksiciye meslektaşlarından 'indi bindi ücreti' dayağı!

Ortalık karıştı! Taksiciye taksici dayağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.