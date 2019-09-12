HABER

DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

Rusya’da bir genç, bindiği otobüs sürücüsünün kendisinden otobüs ücretini istemesi üzerine, sürücü ile tartıştı.

Rusya, (DHA)- Rusya’da bir genç, bindiği otobüs sürücüsünün kendisinden otobüs ücretini istemesi üzerine, sürücü ile tartıştı. Genç, kısa süreli itişmenin ardından sürücüye yumruk atınca yolcular tarafından otobüsten indirildi. Polis, saldırgan genci arıyor.

Rusya’nın Dzerjinsk kentinde bir genç, bindiği otobüsün ücretini ödemeyince sürücü ile tartıştı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, sürücü ve gencin bir süre tartıştığı, ardından kısa süreli bir arbede yaşandığı görüldü. Yolcuların da müdahale etmeye çalıştığı genç, otobüs sürücüsüne sertçe bir yumruk attıktan sonra yolcular tarafından otobüsten indirildi.

Polisten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan sürücünün omzunda morluklar olduğu ve yüzünde şişlik olduğu belirtildi. Saldırgan gencin ise polis tarafından arandığı açıklandı.

Görüntü Dökümü
--------------------------------------
-Genç ile sürücü arasındaki tartışma
-Tartışmanın arbedeye dönüşmesi
-Arbede sırasında gencin sürücüye yumruk atma anı
-Yolcuların müdahale etmeye çalışması

PARTNER Bacağından çıkanlar şoke etti! Bacağından çıkanlar şoke etti!
Van kahvaltısı UNESCO yolundaVan kahvaltısı UNESCO yolunda
"Kentsel Dönüşüm Eylem Planı" açıklandı"Kentsel Dönüşüm Eylem Planı" açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İbrahim Eren açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan İbrahim Eren açıklaması

İstanbul'da çakarlı araçlar emniyet şeridi ihlaline devam ediyor

Bakanlık iptal etmişti! Kural dinlemiyorlar!

Sevgilisi tarafından kılıçla öldürülmüştü! Flaş gelişme

Sevgilisi tarafından kılıçla öldürülmüştü! Flaş gelişme

Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.