ABD, (DHA)- ABD’in önde gelen şirketlerinin CEO'ları ABD yönetiminin silah şiddetine karşı önlem alması için senatoya mektup yazdı. Mektubu imzalayan 145 şirket yöneticileri arasında dünyaca meşhur bir çok isim de bulunuyor.

ABD’de son dönemlerde artan silahlı saldırılar sonrası, 145 iş adamı, ABD yönetiminden silah şiddetine karşı önlem alması için mektup imzaladı. İş adamları, senatodan sağduyulu silah yasalarına destek olmalarını talep etti ve ABD yönetiminin, silah şiddeti konusunda bir eylemde bulunmamasını ‘kabul edilemez’ olarak değerlendirdi.

İmzayı atan iş adamları, senatörlerden, tüm silah satışları ve kırmızı bayrak yasaları hakkındaki arka plan kontrollerini gerektiren bir tasarıyı geçirmelerini istiyor. Ayrıca, kriz geçiren birinin ateşli silahlara erişmesini engellemek veya geçici olarak engellemek için mahkeme emri çıkarmasını talep ediyor.

‘ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İŞ ADAMI İMZALADI’

İmzayı atan iş adamlarının arasında, Airbnb kurucusu Brian Chesky, Lyft kurucuları Logan Green ve John Zimmer, UBER kurucusu Dara Khosrowshahi, Twitter kurucusu Jack Dorsey’in de bulunduğu belirtildi. Ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in kardeşi Joshua Kushner’in de imza atanlar arasında olduğu bildirildi.

‘SİLAH KONTROLÜ İÇİN SESLER YÜKSELİYOR’

ABD’de geçtiğimiz ay düzenlenen silahlı saldırılarda, Teksas’ın El Paso kentinde 22 kişi ölmüş ve 24 kişi yaralanmıştı. 24 saat geçmeden, Ohio eyaletinin Dayton kentinde 9 kişi daha öldürülmüştü. ABD medyası, iş adamlarının, mektubu bu saldırıların ardından imzalamalarına dikkat çekti.

