Vahdet Ayaz, (DHA)- Rusya’da hızla giden motosiklet, anayoldan sola dönüş yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan motosiklet sürücüsü, feci kazadan sağ kurtuldu.

Rusya’nın Tolyatti kentindeki feci kaza, araç kamerasına yansıdı. Süratle giden motosiklet, anayoldan sola dönüş yapan bir otomobile çarptı. Araç kamerasınca saniye saniye kaydedilen kazada, motosiklet sürücüsünün otomobilin ön tamponuna çarptığı ve havada taklalar atarak yol kenarındaki kaldırıma düştüğü görüldü.

Yerel medya, motosiklet sürücüsünün kalça, kaburga ve bileklerinde kırıklar olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı

-Motosikletin otomobile çarpması

-Motosiklet sürücüsünün havada takla atması

-Motosiklet sürücüsünün kaldırıma düşme anı

