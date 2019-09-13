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GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 18:48 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana formatında gerçekleştirilecek Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında 16 Eylül’de Ankara’yı ziyaret edecek.

Rusya, (DHA)- Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana formatında gerçekleştirilecek Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında 16 Eylül’de Ankara’yı ziyaret edecek.

Kremlin'den yapılan açıklamada, zirve kapsamında İdlib başta olmak üzere Suriye’deki gelişmelerin değerlendirileceği, çatışma ortamının sona erdirilmesi ve mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini için müşterek adımların istişare edileceği bildirildi. Buna ek olarak, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile münferit görüşmelerde bulunacağı duyuruldu.

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