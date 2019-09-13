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DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 22:00 | Son Güncelleme

İspanya’da yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel sonucu ülkede 4 kişi hayatını kaybetti.

İspanya, (DHA)- İspanya’da yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel sonucu ülkede 4 kişi hayatını kaybetti. Orihuela şehrinde metrekare başına 200 litreden fazla yağmur yağdı.

İspanya’da günlerdir devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ülkenin güneydoğusunda etkili olan yağışlar sonucu 3 bin 500 kişi bulundukları bölgelerden tahliye olmak zorunda kalırken, Murcia Havalimanı meydana gelen sel sonucu kapatıldı. Orihuela şehrinde etkili olan yağışlar sonrasında yollar su altında kalırken, birçok evi su bastı. Kentte bulunan Segura nehri, yoğun yağışlar sonrasında taştı. İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, 2 kişinin Albacete’de, bir kişinin Almeria’da ve yine bir kişinin Jamula’da hayatını kaybettiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Taşan nehrin görüntüleri
-Yolların su basma görüntüleri
-Sular altında kalan araçlar

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