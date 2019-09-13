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GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 23:27 | Son Güncelleme

Hamburg Havaalanı, biniş kartı ve kimliği olmayan şüpheli bir kişi yüzünden boşaltıldı.

Almanya, (DHA)- Hamburg Havaalanı, biniş kartı ve kimliği olmayan şüpheli bir kişi yüzünden boşaltıldı. Birçok uçuş iptal edildi ve yolcular güvenlik bölgesinde bekletildi.

Almanya’da Hamburg Havaalanı’nda şüpheli bir kişi kaosa sebep oldu. Elinde biniş kartı, kimlik ve bavul bulunmayan şüpheli bir kişinin gözaltına alınması sonrası havaalanı bir süreliğine boşaltıldı. Havaalanı içindeki binlerce yolcu havaalanının dışında bulunan güvenlik bölgesine yönlendirildi. Birçok seferin iptal edildiği, uçaklardaki yolcuların da boşaltıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Boşaltılan havaalanı
-Yolcuların bekleme görüntüleri

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