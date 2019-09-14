HABER

DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

Rusya’da bir otoyolda yolcu otobüsü ile kamyonun kafa kafaya çarpışması osnucu medyada gelen kazada 7 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

Rusya, (DHA)- Rusya’da bir otoyolda yolcu otobüsü ile kamyonun kafa kafaya çarpışması osnucu medyada gelen kazada 7 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

Kaza, Moskova’nın doğusunda bulunan Yaroslavl kentinde bir otoyolda meydana geldi. 35 kişiyi taşıyan otobüsle, bir kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda ortalık adeta savaş alanına döndü. İki aracın sürücüleri ve otobüste bulunan 5 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------
-Kaza sonrasından görüntüler
-Araçların hurdaya dönmüş hali
-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Kaldırım işgali yapan esnafı 'yazıyla' uyardıKaldırım işgali yapan esnafı 'yazıyla' uyardı
Türkiye ve ABD'den önemli görüşme!Türkiye ve ABD'den önemli görüşme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

''Falcao ikinci Diagne olur''

''Falcao ikinci Diagne olur''

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

İntihar eden kadının eşi konuştu

İntihar eden kadının eşi konuştu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ve ABD'den önemli görüşme!

Şanlıurfa'da binlerce kişi terörü lanetledi

Şanlıurfa'da teröre lanet yürüyüşü

Öğrencilerin gözü önünde bir anda yere yığıldı!

Öğrencilerin gözü önünde bir anda yere yığıldı!

Mardin’deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu

Babasıyla aynı gün, aynı yaşta şehit düştü

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

Şişli'de iş merkezinde korkutan yangın

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.