HABER

DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 21:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta BM Genel Kurulu’na hitap etti.

New York, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta BM Genel Kurulu’na hitap etti. Trump, “İran böyle davrandıkça yaptırımlar gevşetilmez” dedi.
ABD ile İran arasındaki gerginliğe dair açıklamalarda bulunan Trump, “Her ülkenin İran'a karşı harekete geçme sorumluluğu vardır” dedi ve son dönemde getirilen birçok yaptırıma değinerek, İran’ın tavrının hala devam ettiğini ve bu tavrın sürdürülmesi durumunda yaptırımların gevşetilmeyeceğini söyledi.
İran’a dair açıklamalarına geniş yer veren Trump, “Dünyadaki en büyük tehlike İran'daki baskıcı rejimdir. İran, Suriye ve Yemen'de kirli savaşların sponsorluğunu yapmaktadır. İran'ın nükleer silahlara ulaşmasını engellemek için ABD'ye ile yapılan berbat nükleer anlaşmadan çekildim. Rejim şiddeti tırmandı ve provokasyonsuz saldırılarda bulundu. Suudi Arabistan'ın tesislerine gerçekleştirdiği saldırının ardından İran Merkez Bankasına hiç olmadığı kadar yaptırım uyguladık. İran halkı; onlar için çalışacak, onların parasını çalmayacak ve gelecek için çalışacak bir yönetimi hak etmektedir. İran'ın liderlerinin artık ileriye adım atmaları ve diğer ülkeleri tehdit etmeleri kesmelerinin vakti gelmelidir” dedi.
“ÇİN, ABD ŞİRKETLERİNİN DİZAYNLARINI ÇALDI”
Trump, “Çin söz verdiği reformların hiçbirini yerine getirmedi. Çin 5 yıllık kalkınma planı için bazı ABD şirketlerinin dizaynlarını çaldı. Bu adaletsizliğe karşı çok büyük gümrük vergileri getirdi. Çin'le ilişkilerimizde dengeyi sağlamaya kararlıyız. Umarım her iki tarafın çıkarlarına olan bir anlaşmaya varılır” dedi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------
Trump’ın konuşması

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştuİstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu
Özgür basın doğru haberÖzgür basın doğru haber
Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’daTuristik Doğu Ekspresi Erzurum’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

İşte Beşiktaş'ın ilk başkan adayı!

İşte Beşiktaş'ın ilk başkan adayı!

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtaydan "KCK ana davası"yla ilgili karar

Yargıtaydan "KCK ana davası"yla ilgili karar

Özgür basın doğru haber

Özgür basın doğru haber

Kayseri'de nişanlısını öldüren sanığa müebbet hapis

Nişanlısını öldüren sanığa müebbet! 'Bu iş kanla bitecek'

Şehit teğmen, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehide en acı veda! 'Bak kızım bu senin baban'

Akılalmaz olay! Yaşlı adam, otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Yargıtay'dan flaş 'FETÖ' açıklaması

Yargıtay'dan flaş 'FETÖ' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.