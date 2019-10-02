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GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısına katılmak üzere Erivan'da bulunan Rusya, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova Devlet Başkanları, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın özçekimi için poz verdi.

Ermenistan (DHA) - Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısına katılmak üzere Erivan'da bulunan Rusya, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova Devlet Başkanları, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın özçekimi için poz verdi.

Katılacakları program için aynı minibüse binen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın özçekimi için poz verdi. Paşinyan çektiği özçekimi sosyal medya hesabından “Yol özçekimi, bu sırada önemli kararlar aldık” mesajı ile yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Liderlerin minibüs özçekimi
Konsey toplantısından detay görüntüler

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